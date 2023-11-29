«Флагманы образования»: трое участников представляют Крым в финале конкурса для управленцев в сфере образования и педагогов

Для управленцев в сфере образования и педагогов стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги и управленцы в сфере образования из Республики Крым на протяжении пяти дней будут бороться за победу в конкурсе. Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации. Проект нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.
В текущем году к дистанционному этапу конкурса – комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний – были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашение к участию в финальных испытаниях.
Республику Крым в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют:
- Зубкова Екатерина Сергеевна, заместитель начальника, Департамент образования и молодежной политики администрации города Ялта Республики Крым;
- Макаров Руслан Владимирович, заведующий учебно-методическим отделом, ГБОУ ДО Республики Крым «Малая академия наук «Искатель», г. Евпатория;
- Тропина Ольга Леонидовна, учитель английского языка, МБОУ «Родниковская школа-гимназия», г. Симферополь.
Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.
По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»
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