«Флагманы образования»: трое участников представляют Крым в финале конкурса для управленцев в сфере образования и педагогов

Целью проекта «Флагманы образования» является создание условий формирования кадрового резерва для системы образования Российской Федерации. Проект нацелен на выявление наиболее подготовленных и мотивированных педагогов и управленцев в сфере образования с последующим предоставлением им возможностей карьерного и профессионального развития.

В текущем году к дистанционному этапу конкурса – комплексной оценке уровня сформированности надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний – были допущены 14 195 управленцев в сфере образования и 57 635 педагогов. Из них 2183 конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов, встретились в очных региональных полуфиналах, которые прошли в октябре по всей России. По итогам регионального этапа 265 управленцев в сфере образования и педагогов, набравшие наибольшее количество баллов, получили приглашение к участию в финальных испытаниях.

Республику Крым в финале профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют:

Зубкова Екатерина Сергеевна, заместитель начальника, Департамент образования и молодежной политики администрации города Ялта Республики Крым;

Макаров Руслан Владимирович, заведующий учебно-методическим отделом, ГБОУ ДО Республики Крым «Малая академия наук «Искатель», г. Евпатория;

Тропина Ольга Леонидовна, учитель английского языка, МБОУ «Родниковская школа-гимназия», г. Симферополь.

Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, пройти образовательные программы, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации, а также получить призы от партнеров проекта.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»