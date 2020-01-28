Флешмоб «Засветись, Севастополь» — 100 детей призвали пешеходов использовать световозвращающие элементы

В рамках общегородского декадника «Засветись, Севастополь!» школьники вместе с родителями нашили световозвращающие полоски на верхнюю одежду и продемонстрировали свою видимость в тематическом танце.

Стартовало мероприятие с приветственного слова автоинспекторов, которые напомнили для чего необходимо носить световозвращающие элементы и одежду с яркими аксессуарами. С наступлением сумерек началось настоящее световое представление, которое подготовили ребята вместе со своими педагогами. Юные танцоры в свете фар патрульных автомобилей и под звуки зажигательных музыкальных композиций смогли погрузить прохожих и гостей мероприятия в незабываемую атмосферу творчества и дорожной безопасности. Танцевальный флешмоб длился около пяти минут, но за это время каждый прохожий смог убедиться в необходимости и пользе световозвращающих элементов, — рассказали в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.

