ФНС напоминает: банки должны сообщать в налоговые органы о суммах выплаченных физлицам процентов

Обязанность банков представлять данную информацию предусмотрена пунктом 4 статьи 214.2 НК РФ.
ФНС сообщает, что в продуктивной среде СМЭВ 3.0 зарегистрирован сервис «Предоставление банками информации о суммах выплаченных физическому лицу процентов по вкладам (остаткам на счетах)» версии 4.0.2. Форма, форматы и порядок заполнения информации размещены на сайте ФНС России. На основе полученной информации налоговые органы рассчитают сумму налога, которую физлицо должно будет уплатить. Отмечено, что налогообложению подлежит не весь доход в виде полученных процентов, а только его часть, превышающая 42500 рублей (это размер необлагаемого процентного дохода в 2022 году).
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