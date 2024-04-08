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ФНС: получить электронные копии учредительных документов можно с помощью нового сервиса

ФНС: получить электронные копии учредительных документов можно с помощью нового сервиса

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:12 08.04.2024

Сервис позволяет после авторизации через Госуслуги любому пользователю бесплатно:

  • найти учредительные документы (их изменения) конкретной организации;
  • скачать копии документов, которые можно получить из ЕГРЮЛ в электронном виде.

Если юрлицо действует по типовому уставу, система выдаст его номер и даст возможность загрузить документ на устройство пользователя.

Пока сервис работает в тестовом режиме.

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Напомним, копии учредительных документов (их изменений) можно получить и на бумаге. Для этого нужно подать запрос в налоговую по месту нахождения интересующей организации и внести плату.

Документ: Информация ФНС России от 01.04.2024

источник: КонсультантПлюс

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