ФНС: получить электронные копии учредительных документов можно с помощью нового сервиса

Сервис позволяет после авторизации через Госуслуги любому пользователю бесплатно:

найти учредительные документы (их изменения) конкретной организации;

скачать копии документов, которые можно получить из ЕГРЮЛ в электронном виде.

Если юрлицо действует по типовому уставу, система выдаст его номер и даст возможность загрузить документ на устройство пользователя.

Пока сервис работает в тестовом режиме.

Напомним, копии учредительных документов (их изменений) можно получить и на бумаге. Для этого нужно подать запрос в налоговую по месту нахождения интересующей организации и внести плату.

Документ: Информация ФНС России от 01.04.2024

источник: КонсультантПлюс