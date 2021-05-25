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ФНС разъяснила, как заполнить заявление при принятии решения об изменении места нахождения юрлица

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 20:24 25.05.2021

В Федеральной налоговой службе: при изменении места нахождения организация представляет в регистрирующий орган заявление по форме N Р13014 с приложением соответствующего решения. При этом в заявлении в пункте 6 проставляется значение «1» (принято решение об изменении места нахождения).

По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юрлицом принято решение об изменении его места нахождения, в регистрирующий орган подаются необходимые документы для госрегистрации нового адреса. ФНС России обращает внимание на то, что положения п. 6 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ не распространяются на случаи, когда новым адресом компании становится адрес места жительства ее участника, владеющего не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников ООО, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени организации, — отмечают специалисты.

В таком случае в заявлении по форме N Р13014 в пункте 6 также проставляется значение «1» (принято решение об изменении места нахождения).

<Информация> ФНС России от 20.05.2021 «Разъяснены нюансы заполнения заявления об изменении места нахождения компании»

Источник: КонсультантПлюс

ФНС разъяснила, как заполнить заявление при принятии решения об изменении места нахождения юрлица

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