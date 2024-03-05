ФНС: заявление о льготах по имуществу необходимо направить в 1 квартале 2024 года

Организациям, которые имеют право на льготы по имущественным налогам необходимо поспешить с подачей соответствующих заявлений. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на льготу. Важно отметить, что форма заявления была обновлена приказом ФНС от 12.07.2023 № ЕД-7-21/470@. Рекомендуется направить свои заявления о налоговых льготах за 2023 год до 1 апреля 2024 года. Это поможет налоговым органам корректно рассчитать налог с учетом полагающихся льгот.

По результатам рассмотрения заявлений налоговый орган направляет налогоплательщику уведомление о предоставлении льготы или сообщение об отказе, если оснований для применения льгот недостаточно.

Предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, патентную систему или единый сельскохозяйственный налог также могут направить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество физических лиц в отношении бизнес-недвижимости.

Обращаем внимание, что предоставление льготы по налогу на имущество для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные режимы налогообложения, возможно исключительно на основании их заявления с приложением документов, подтверждающих использование имущества в предпринимательской деятельности (например, договор аренды).

Заявление о налоговой льготе рекомендуем предоставить любым удобным для налогоплательщика способом: через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, почтой, лично в любом налоговом органе или через МФЦ.

По вопросам предоставления льгот по имущественным налогам можно связаться со специалистами Управления ФНС России по городу Севастополю по телефонам: 770100, доб. 3411, 3409, 3403.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе