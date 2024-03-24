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Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать

Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:27 24.03.2024

Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин и и.о. директора ГБОУ ДО «СЮТ» Максим Виноградов подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать в вопросах запуска первого мультимедийного автопоезда «Россия — Моя история» в регионах страны. Автопоезд станет 27-ым историческим парком, который может быть мобильно развернут в любом регионе России и охватить за короткий период времени десятки тысяч посетителей.

Автопоезд создан на основе экспозиций Патриаршего совета по культуре по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина Фондом Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения России. Выставочное пространство поезда состоит из нескольких блоков. Первый представляет 1000-летнюю историю России – от основания Руси до наших дней. Второй блок посвящен профориентации и включает материалы проекта «Билет в будущее» и курса «Россия – Мои горизонты».

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Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать Фонд Гуманитарных Проектов и Севастопольская станция юных техников будут сотрудничать

Севастопольская станция юных техников имеет опыт работы с мобильными комплексами и организацией процесса на выезде. Команда станции занимается с детьми сельской местности Севастопольского региона, проводит межрегиональные и всероссийские мероприятия, а также взаимодействует с образовательными учреждениями новых территорий России.

По итогам подписания стороны выразили надежду, что совместные усилия позволят большему количеству россиян не только ближе познакомиться с историей нашей страны, но и сделать это в интересном и интерактивном формате.

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