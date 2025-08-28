Прямо сейчас:
Новости Республики
Фонд капремонта РК намерен отремонтировать более сотни многоэтажек от Гурзуфа до Фороса уже в этом году
фото: пресс-служба администрации Ялты

Фонд капремонта РК намерен отремонтировать более сотни многоэтажек от Гурзуфа до Фороса уже в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:07 28.08.2025

У Фонда капремонта Республики Крым в этом году запланированы работы в 137 многоквартирных домах от Гурзуфа до Фороса.

В доме № 29 по улице Московской, где год назад капитально отремонтировали кровлю, сейчас приступают к фасаду. Также фасадные работы в активной стадии в исторической части Ялты – на Толстого, 2. Всё это – лишь малая часть глобальной работы, проводимой в этом году Фондом, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также уточнила, что всего различными видами работ будут охвачены 137 МКД: 94 из них непосредственно в Ялте, 17 в Гаспре, 7 в Алупке, 5 в Массандре, 3 в Никите, столько же – в Виноградном, по два – в Кореизе, Форосе и Симеизе, по одному – в Гурзуфе, Береговом и Отрадном.

Узнайте больше:  В восточном крыму без воды остались 10 населенных пунктов

По словам Янины Павленко, капитально отремонтировать в этом году планируется 57 кровель, а также заменить 51 лифт, сделать 8 фасадов, а по двум адресам (на Архивной, 5 и Свердлова, 55) пройдут строительно-монтажные работы по фундаментам. Полный перечень адресов можно посмотреть здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/13d7160c-6355-4a5a-ad3b-e09c0e86d013.

Друзья, ещё раз напомню: взносы за капремонт – обязательны. Уже есть прецеденты взыскания долга через суд.  И напомню, что Фонд Капремонта — единственная возможность провести в вашем МКД глобальные дорогостоящие работы. Сейчас собираемость по Ялте – 66,7%, уже лучше, но стремимся к большему, — подытожила Янина Павленко. 

Со списком должников можно ознакомиться здесьhttps://kaprem82.ru/должники/

источник: пресс-служба администрации Ялты 

Просмотры: 13

