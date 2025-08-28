Фонд капремонта РК намерен отремонтировать более сотни многоэтажек от Гурзуфа до Фороса уже в этом году

По словам Янины Павленко, капитально отремонтировать в этом году планируется 57 кровель, а также заменить 51 лифт, сделать 8 фасадов, а по двум адресам (на Архивной, 5 и Свердлова, 55) пройдут строительно-монтажные работы по фундаментам. Полный перечень адресов можно посмотреть здесь: https://yalta.rk.gov.ru/documents/13d7160c-6355-4a5a-ad3b-e09c0e86d013.

Друзья, ещё раз напомню: взносы за капремонт – обязательны. Уже есть прецеденты взыскания долга через суд. И напомню, что Фонд Капремонта — единственная возможность провести в вашем МКД глобальные дорогостоящие работы. Сейчас собираемость по Ялте – 66,7%, уже лучше, но стремимся к большему, — подытожила Янина Павленко.

Со списком должников можно ознакомиться здесь: https://kaprem82.ru/должники/

источник: пресс-служба администрации Ялты