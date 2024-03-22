«Форд Фокус» — в доход государства, хозяин авто – в колонию. Крымчанин поплатился за пьяную езду

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное преступление).

В суде установлено, что мужчина, имея судимость за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, надлежащих выводов для себя не сделал и в ноябре прошлого года после употребления алкоголя вновь стал управлять автомобилем марки «Форд Фокус». Двигаясь по улице Симферопольской в городе Бахчисарае, осужденный был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом имеющейся судимости и позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 4 года. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии-поселении. Автомобиль марки «Форд Фокус», принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.