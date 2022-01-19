Фракция КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к Путину о необходимости признать ДНР и ЛНР

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым в среду внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к Президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Текст документа размещен в думской электронной базе, сообщает ТАСС .

Согласно проекту постановления Госдума обращается к Главе государства «с просьбой рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств«.

Кроме этого, в КПРФ считают необходимым предложить президенту рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР «в целях создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности«.

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