Футбольный сезон в Крыму возобновят во второй половине июня. Планируют, по крайней мере

Крымский футбольный союз (с особым статусом) рассчитывает начать доигрывать оставшиеся матчи своей премьер-лиги во второй половине июня.

С 10 по 20 июня. Будем играть каждые три дня, чтобы доиграть побыстрее. Но будем ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе. На следующей неделе проговорим с президентами клубов, чтобы они начали собирать игроков: они же кто в отпусках, кто разъехался. У нас 20-24% футболистов не из Крыма – чтобы они пробыли в самоизоляции 14 дней… Нам две недели хватит, ребята как раз будут набирать форму, кондиции, кто-то обсервацию соблюдать, если клуб решит возобновить игру, — цитирует Крыминформ президента КФС Юрия Ветоху.



По словам президента КФС, со следующей недели они начнут отрабатывать механизм возвращения к играм с собственниками стадионов и клубов, Роспотребнадзором и органами власти. При этом матчи будут проходить без зрителей, на стадионах смогут присутствовать 70-80 человек.

Крымским футбольным командам осталось доиграть 11 туров премьер-лиги КФС.

Крымский футбольный союз отменил игры из-за коронавируса 19 марта. Сегодня стало известно, что игры Российской премьер-лиги возобновятся 21 июня, — отмечает «Крымский спорт».