Гарантийный фонд Севастополя помог привлечь более 586 млн рублей на развитие бизнеса

Подведены итоги работы Гарантийного фонда Севастополя в январе-июле. Организация оказывает поддержку предпринимателям города в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, за первые 7 месяцев 2024 года Гарантийным фондом был заключен 21 договор поручительства на общую сумму более 204,7 млн рублей. Это позволило привлечь в бизнес Севастополя более 586 млн рублей.

Заёмные средства зачастую являются эффективным инструментом в развитии малого и среднего предпринимательства. Благодаря им бизнес получает возможность обновить имеющееся оборудование или расширить ассортимент продукции. В рамках работы Гарантийного фонда субъектам МСП и самозанятым гражданам предоставляются льготные продукты, условия которых значительно выгоднее стандартных рыночных, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

Всего за время работы Гарантийного фонда Севастополя было предоставлено более 520 поручительств на сумму более 2,47 млрд рублей, что обеспечило привлечение заёмных средств на развитие бизнеса в размере 6,6 млрд рублей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя