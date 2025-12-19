Гастрономический фестиваль уличной еды может стать в Крыму ежегодной традицией ко Дню Cвятого Николая

Мероприятие объединило всех ключевых участников гастрономической индустрии Симферопольского района: лучшие рестораны, шеф-поваров и локальных производителей. Программа фестиваля представляет разнообразие гастрономических брендов полуострова, которое призвано познакомить с местными производителями фермерской продукции. Гости могут не только насладиться вкусными блюдами, но и узнать больше об особенностях крымской кухни, пообщаться с шеф-поварами и производителями, а также приобрести свежие продукты и сувениры. На протяжении двух дней гостей фестиваля ждут увлекательные мастер-классы и яркая концертная программа.

Сегодня у нас мероприятие называется «Вкусно на районе». Наши крымские производители показывают нашу крымскую еду, которая на 100% из крымских продуктов, великолепных, качественных, самых лучших. И сегодня у нас впервые крымские повара представили крымское новогоднее меню, которое они предложат крымчанам на крымские новогодние столы. Замечательная новая традиция, которой у нас не было никогда. Я думаю, что мероприятие понравится и мы будем ежегодно проводить такой фестиваль уличной еды в преддверии дня Святого Николая, — отметила Ирина Кивико.

Особенностью нынешнего мероприятия стали крымские блюда, приготовленные из локальных продуктов руками 10 местных шеф-поваров. В рамках фестиваля действуют две выставочно-ярмарочные зоны с деликатесами и уникальными сувенирами ручной работы от мастеров народно-художественных промыслов Республики Крым.

Фестиваль прошёл в рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов «ПроЕДУ по России».

Также в рамках мероприятия подвели итоги Встречи лидеров креативных индустрий, а также состоялась церемония награждения за вклад в развитие гостеприимства Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым