Газификация Байдарской долины: в Орлином голубое топливо появится в 2026 году

По поручению губернатора в Орлином ускорены сроки газификации: подключение жилых домов к газу планируется начать уже в этом году. Изначально газификация самого крупного села Байдарской долины планировалась в рамках четвертого этапа строительства газопровода высокого давления с запуском в первом квартале 2027 года. Однако благодаря найденным техническим решениям и дополнительным работам сроки были пересмотрены.

Мы дополнительно строим 500 метров газопровода высокого давления и устанавливаем резервный шкафной газорегуляторный пункт. В ближайшем будущем это позволит приступить к первичному пуску газа и подключению абонентов, — пояснил генеральный директор «Севастопольгаза» Александр Подтуркин.

Такое решение даст жителям возможность подготовиться к отопительному сезону 2026–2027 годов и перейти на более комфортный и экономичный источник тепла.

Для того, чтобы не тратить время на поездки в городские офисы «Севастопольгаза» в Орлином открыт территориальный штаб по газификации, где специалисты предприятия консультируют и принимают заявки на подключение к газу на месте. Штаб работает по понедельникам и средам на протяжении всего периода подключения.

Напомним, ранее в Широком и Тыловом уже были организованы подобные вспомогательные офисы предприятия. На текущий момент в селах в общей сложности уже подключено более 35 домов, а в работе свыше 130 заявок.

Сейчас работаем над проектами по двум межпоселковым газопроводам высокого давления 5-й и 6-й очереди протяженностью более 25 километров. В активной стадии строительства находится 4-я очередь — около 15 километров газопровода, — дополнил Александр Подтуркин.

Газификация сельских территорий — один из ключевых элементов повышения качества жизни людей. Переход на голубое топливо позволит жителям отказаться от дров и других альтернативных источников отопления, снизить расходы на коммунальные услуги и повысить комфорт проживания.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя