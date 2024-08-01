ГБУЗ РК «Центр крови» приглашает десантников Крыма отметить свой праздник с пользой для людей

Мы искренне и от чистого сердца поздравляем всех, кто когда-либо служил в ВДВ, а также членов их семей с приближающимся днем ВДВ! «Никто, кроме нас» — этот гордый девиз российских десантников вы с честью несли и несете, как на боевых дежурствах, так и в гражданской жизни, — отмечает главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Он также напомнил, что в летние месяцы ежегодно поток доноров в Центре крови существенно сокращается из-за отпусков, студенческих каникул, летней жары и т.д. А потребность в донорской крови на территории Республики Крым остается на одном уровне или даже возрастает, в том числе, вследствие наплыва туристов и отдыхающих.

Поэтому приглашаю всех, кто когда-либо носил форму ВДВ, а также их родных, близких, друзей, провести донорскую акцию «День ВДВ», сдав кровь для всех, кто в ней нуждается, 1 или 2 августа. Конечно, речь идет о людях, не имеющих противопоказаний к донорству. Ваша помощь сейчас окажется, как всегда, бесценной! – добавил Игорь Чемоданов.

Напомним, что прием добровольных доноров крови в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови»(г. Ялта, ул. Свердлова, 14; проводится с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

источник: информация от ГБУЗ РК «Центр крови»