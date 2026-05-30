Где бензин? В Крыму запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие топлива на АЗС

Власти Крыма, где начались перебои с топливом, запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие бензина на заправках, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

На портал Минтопэнерго Крыма добавили разделы с актуальной информацией по топливу на АЗС, — говорится в Telegram-канале министерства.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что с 29 мая ограничена продажа бензина АИ-95 объемом не более 20 литров в сутки в одни руки. Ранее подобные ограничения из-за сложностей с поставками ввели в Севастополе.

источник: ТАСС

