Где бензин? В Крыму запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие топлива на АЗС
фото: © Максим Чурусов/ ТАСС

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:36 30.05.2026

Власти Крыма, где начались перебои с топливом, запустили онлайн-навигатор, где можно проверить наличие бензина на заправках, сообщило Министерство топлива и энергетики Республики Крым.

На портал Минтопэнерго Крыма добавили разделы с актуальной информацией по топливу на АЗС, — говорится в Telegram-канале министерства.

Глава республики Сергей Аксенов ранее сообщил, что с 29 мая ограничена продажа бензина АИ-95 объемом не более 20 литров в сутки в одни руки. Ранее подобные ограничения из-за сложностей с поставками ввели в Севастополе.

источник: ТАСС 

