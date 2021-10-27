Где отдыхать будем? Поедут ли туристы в Крым на ноябрьские и новогодние каникулы

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, на сколько изменился спрос на отдых в Крыму на ноябрьские и новогодние каникулы после введения ковидных ограничений в стране. Аналитики сайта отмечают, что интерес россиян на отдых в Крыму с 30 октября по 15 ноября увеличился втрое (+200% относительно 2020 года и +260% относительно 2019 года). Также увеличился спрос в два раза на бронирование жилья на новогодние каникулы в Крым (+95% относительно 2020 года и +195% относительно 2019 года).

Несмотря на то, что ковидные ограничения вводят почти во всех регионах России, включая Крым, спрос на отдых в ноябрьские выходные увеличился на 260%, а на новогодние каникулы – на 99%, ― отмечают аналитики Tvil.ru.

По статистике Tvil.ru, пары бронируют жильё для отдыха в ноябре от 2 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,3 до 5 тысячи рублей в сутки. В топ-10 популярных городов, куда можно поехать в ноябре, вошли семь городов Крыма: Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай.

Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта и Евпатория входят в десятку популярных городов Крыма, где планируют отдохнуть на Новый год 2022 российские туристы. Они бронируют жильё на новогодние каникулы от 4 до 9 ночей и тратят на проживание от 2 до 4 тысячи рублей в сутки.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 30 ноября по 15 ноября 2021 года и с 31 декабря 2021 по 9 января 2022.