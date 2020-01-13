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ГИБДД Крыма обнародовала дислокацию передвижных комплексов фото- видеофиксации нарушений ПДД

Где в Крыму установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации правонарушений

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:39 13.01.2020

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в Крыму  осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.

Места размещения комплексов выбираются на основании проведённого анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Комплексы, сообщили в ведомстве, размещаются ежедневно с 07.00 до 19.00. В период с 13 по 19 января 2020 года передвижные комплексы фото- видео- фиксации административных правонарушений будут размещены на следующих участках дороги:

Симферопольский район

  • 1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800 м. (поворот на с. Красная Зорька);
  • 2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800 м. (поворот на пгт. Гвардейское);
  • 3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
  • 4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900 м. (с. Аграрное);
  • 5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200 м. (поворот на пгт. Молодежное);
  • 6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
  • 7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);
  • 8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);
  • 9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 3 км. + 450 м. по 5 км. (Равнополье);

г. Симферополь

  • 1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

  • 1.      а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
  • 2.      а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885 м. (с. Вилино);

г. Алушта

  • 1 а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600 м;
  • 2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;

г. Евпатория

  • 1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
  • 2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500 м. по 18 км. + 500 м;
  • 3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
  • 4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 330 м. (г. Евпатория);
  • 5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. 850 м. (г. Евпатория);

трасса Таврида

  • 1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 42 по 44 км;
  • 2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;
  • 3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 35 км;
  • 4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 27 км. + 300 м;
  • 5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 73 км. + 350 м;
  • 6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 82 км;
  • 7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 83 км;
  • 8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 84 км;
  • 9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 163 км. + 500 м;
  • 10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 117 км;
  • 11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 129 км. по 130 км;
  • 12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;
  • 13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 139 км. + 500 м;
  • 14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 141 км. + 800 м;
  • 15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 144 км;
  • 16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 151 км. + 100 м;
  • 17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200 м;
  • 18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 56 км. по 60 км;
  • 19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 48 км. по 50 км;
  • 20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 92 км;
  • 21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 154 км;
  • 22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 113 км;
  • 23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, от 176 км. +200 м до 178 км;
  • 24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 162 км. + 590 м;

г. Ялта

  • 1. а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900 м. (пос. Ливадия);
  • 2. а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20 м. (г. Ялта);
  • 3. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300 м. (г. Ялта);
  • 4. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700 м. (г. Ялта);
  • 5. а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900 м. по 12 км. + 100 м;
  • 6. а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700 м (г. Алупка);
  • 7. а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100 м (г. Алупка);
  • 8. а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500 м;
  • 9. а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600 м;
  • 10. а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200 м;
  • 11. а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750 м.

Где в Крыму установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации правонарушений

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