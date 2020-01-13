Где в Крыму установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации правонарушений

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в Крыму осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.
Места размещения комплексов выбираются на основании проведённого анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.
Комплексы, сообщили в ведомстве, размещаются ежедневно с 07.00 до 19.00. В период с 13 по 19 января 2020 года передвижные комплексы фото- видео- фиксации административных правонарушений будут размещены на следующих участках дороги:
Симферопольский район
- 1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800 м. (поворот на с. Красная Зорька);
- 2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800 м. (поворот на пгт. Гвардейское);
- 3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);
- 4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900 м. (с. Аграрное);
- 5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200 м. (поворот на пгт. Молодежное);
- 6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);
- 7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);
- 8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);
- 9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 3 км. + 450 м. по 5 км. (Равнополье);
г. Симферополь
- 1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;
г. Бахчисарай и Бахчисарайский район
- 1. а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;
- 2. а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885 м. (с. Вилино);
г. Алушта
- 1 а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600 м;
- 2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;
г. Евпатория
- 1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;
- 2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500 м. по 18 км. + 500 м;
- 3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;
- 4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 330 м. (г. Евпатория);
- 5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. 850 м. (г. Евпатория);
трасса Таврида
- 1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 42 по 44 км;
- 2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;
- 3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 35 км;
- 4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 27 км. + 300 м;
- 5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 73 км. + 350 м;
- 6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 82 км;
- 7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 83 км;
- 8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 84 км;
- 9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 163 км. + 500 м;
- 10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 117 км;
- 11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 129 км. по 130 км;
- 12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;
- 13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 139 км. + 500 м;
- 14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 141 км. + 800 м;
- 15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 144 км;
- 16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 151 км. + 100 м;
- 17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200 м;
- 18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 56 км. по 60 км;
- 19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 48 км. по 50 км;
- 20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 92 км;
- 21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 154 км;
- 22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 113 км;
- 23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, от 176 км. +200 м до 178 км;
- 24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 162 км. + 590 м;
г. Ялта
- 1. а/д Гончарное — Ялта, 52 км. + 900 м. (пос. Ливадия);
- 2. а/д Ялта – Севастополь, 5 км. + 20 м. (г. Ялта);
- 3. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 300 м. (г. Ялта);
- 4. а/д Ялта – Севастополь, 7 км. + 700 м. (г. Ялта);
- 5. а/д Ялта – Севастополь, с 11 км. + 900 м. по 12 км. + 100 м;
- 6. а/д Ялта – Севастополь, 20 км. + 700 м (г. Алупка);
- 7. а/д Ялта – Севастополь, 21 км. + 100 м (г. Алупка);
- 8. а/д Ялта – Севастополь, 22 км. + 500 м;
- 9. а/д Ялта – Севастополь, 26 км. + 600 м;
- 10. а/д Ялта – Севастополь, 31 км. + 200 м;
- 11. а/д Ялта – Севастополь, 40 км. + 750 м.