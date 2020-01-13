Где в Крыму установлены передвижные комплексы фото- и видеофиксации правонарушений

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий в Крыму осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений.

Места размещения комплексов выбираются на основании проведённого анализа аварийности. Дислокация размещения комплексов утверждается Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Республики Крым. В случае увеличения количества ДТП на том или ином участке дороги, принимается решение о внесении изменения в дислокацию передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений, для их перемещения, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Комплексы, сообщили в ведомстве, размещаются ежедневно с 07.00 до 19.00. В период с 13 по 19 января 2020 года передвижные комплексы фото- видео- фиксации административных правонарушений будут размещены на следующих участках дороги:

Симферопольский район

1. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 633 км + 800 м. (поворот на с. Красная Зорька);

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 637 км + 800 м. (поворот на пгт. Гвардейское);

3. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 643 км. (поворот на с. Урожайное);

4. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 647 км + 900 м. (с. Аграрное);

5. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 648 км + 200 м. (поворот на пгт. Молодежное);

6. а/д Красноперекопск – Симферополь, 96 км. (поворот на с. Новый Сад);

7. а/д Красноперекопск – Симферополь, 100 км. (пгт. Гвардейское);

8. а/д Красноперекопск – Симферополь, 105 км. (с. Маленькое);

9. а/д Саки – Орловка – Равнополье до а/д Симферополь — Николаевка, с 3 км. + 450 м. по 5 км. (Равнополье);

г. Симферополь

1. а/д Восточный обход г. Симферополя, с 9 км. по 10 км. возле АЗС «Татнефть» в сторону ул. Киевской (ограничение скорости 70), съезд на Живописное;

г. Бахчисарай и Бахчисарайский район

1. а/д Песчаное-Почтовое, с 14 км по 15 км;

2. а/д Песчаное-Почтовое, 7 км. + 885 м. (с. Вилино);

г. Алушта

1 а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 704 км. + 600 м;

2. а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 705 км. + 110 м;

г. Евпатория

1. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 10 км. по 11 км;

2. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 17 км. + 500 м. по 18 км. + 500 м;

3. а/д Евпатория – Мирный (Сакский район) с 21 км. по 22 км;

4. а/д Симферополь – Евпатория, 55 км. + 330 м. (г. Евпатория);

5. а/д Симферополь – Евпатория, 58 км. 850 м. (г. Евпатория);

трасса Таврида

1. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 42 по 44 км;

2. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 31 км;

3. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 35 км;

4. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 27 км. + 300 м;

5. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 73 км. + 350 м;

6. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 82 км;

7. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 83 км;

8. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 84 км;

9. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 163 км. + 500 м;

10. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 117 км;

11. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 129 км. по 130 км;

12. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 136 км;

13. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 139 км. + 500 м;

14. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 141 км. + 800 м;

15. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 144 км;

16. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 151 км. + 100 м;

17. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 158 км. + 200 м;

18. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 56 км. по 60 км;

19. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, с 48 км. по 50 км;

20. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 92 км;

21. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 154 км;

22. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 113 км;

23. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, от 176 км. +200 м до 178 км;

24. а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, 162 км. + 590 м;

г. Ялта