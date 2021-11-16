Где в России нужен сертификат о вакцинации или ПЦР-тест: актуальный перечень ограничений по регионам РФ

Этот список ограничений и карантинов по городам России актуален на 15 ноября 2021.
Важно! Данные по карантинам и ограничениям собираются на основании официальных документов регионов. Некоторые были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Напоминаем, что на территории России всё ещё действует масочный режим в общественных местах и на транспорте, — отмечают в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.
Эти данные будут полезны тем, кто планирует свою поездку по России.
Москва
Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.
Санкт-Петербург
Для посещения массовых мероприятий и общественных мест требуется QR-код. Размещение в гостиницах возможно только с QR-кодом.
Севастополь
Размещение в гостиницах возможно только с QR-кодом. Также для отелей понадобится ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, плюс ещё один тест при заселении. Посещение крупных заведений и массовых мероприятий только при предъявлении QR-кода.
Республика Адыгея
Размещение граждан в гостиницах, а также посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании (ПЦР не нужны до 16 лет). Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Республика Алтай
Прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней. Посещение некоторых заведений и заселение в отели возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Алтайский край
Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Приостановлено проведение досуговых массовых мероприятий.
Амурская область
Приостановлено проведение массовых мероприятий и работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Режим самоизоляции для непривитых людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Архангельская область
Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Иностранцы, прибывающие с рабочей целью, должны проходить 14-дневный карантин.
Прибывающим на территорию сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области, необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19, или о вакцинации.
Астраханская область
Посещение многих общественных заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении ПЦР-теста или справки о перенеённом заболевании или о вакцинации. Самоизоляция обязательна для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Республика Башкортостан
Для посещения некоторых заведений, магазинов, санаториев, публичных мест, поездок на междугородних автобусах и поезде «Орлан» необходим документ с QR-кодом: сертификат вакцинации или отрицательный тест ПЦР не старше 3 дней или справка о перенесённом COVID-19 не старше 6 месяцев.
Белгородская область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода.
Брянская область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Республика Бурятия
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения некоторых общественных мест. Для прибывших на работу в регион карантин или ПЦР.
Владимирская область
Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Размещение граждан в местах временного проживания возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Волгоградская область
Режим самоизоляции лицам старше 60 лет. Иностранцам, прибывшим с целью работы, – самоизоляция 14 дней. Посещение мест общественного питания, спортивных организаций и организаций культуры возможно только при предъявлении QR-кода. Продажа билетов и перевозка на автобусах по межгороду производится только при наличии QR-кодом.
Вологодская область
Рекомендован режим самоизоляции лицам старше 60 лет лиц с хроническими заболеваниями. Посещение мест общественного питания, спортивных организаций и организаций культуры возможно только при предъявлении QR-кода.
Воронежская область
Режим самоизоляции лицам старше 65 лет лиц с хроническими заболеваниями. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии ПЦР-теста. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Республика Дагестан
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.
Еврейская автономная область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.
Забайкальский край
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Панируется ввести QR-код для посещения некоторых общественных мест.
Ивановская область
Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений только при предъявлении QR-кода. Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, культурных, спортивных мероприятий.
Республика Ингушетия
Режим самоизоляции для старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение многих общественных заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании или о вакцинации.
Иркутская область
Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки о перенесенном заболевании или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет). Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Республика Кабардино-Балкария
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений, а также размещение в гостинице возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Калининградская область
Режим самоизоляции для старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение мест общественного питания и некоторых магазинов, спортивных организаций, фитнес-центров, организаций культуры, кафе, ресторанов и ТЦ возможно только при предъявлении QR-кода.
Республика Калмыкия
Режим самоизоляция для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. С 1 декабря посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Калужская область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений, а также размещение в гостинице возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Камчатский край
Прибывающие туристы должны иметь справку о вакцинации, или о перенесённом заболевании, или ПЦР. Посещение некоторых заведений только при предъявлении QR-кода. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии ПЦР-теста. Передвижение воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в Камчатском крае только с ПЦР или справкой. Наземным транспортом – с ПЦР.
Республика Карачаево-Черкесия
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. Прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.
Республика Карелия
Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Посещение общественных мест и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Кемеровская область (Кузбасс)
Без ограничительных мер для прибывших из других регионов. Посещение некоторых заведений только при предъявлении QR-кода.
Кировская область
Посещение некоторых общественных мест и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Республика Коми
Для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями рекомендован режим самоизоляции. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий.
Костромская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение мест общественного питания, возможно только при предъявлении QR-кода.
Краснодарский край
Заселяющимся в отели требуется ПЦР-тест или справка о перенесённом заболевании или о вакцинации. Курорты доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Красноярский край
Посещение общественных мест и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывающим в Норильск и Дудинку требуется сдать ПЦР-тест.
Курганская область
Режим самоизоляции для людей старше 60 и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение большинства общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Курская область
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и обязателен для лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Ленинградская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, также рекомендован режим самоизоляции лицам с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.
Липецкая область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых мест общественного питания потребуется QR-код. Прибывшим из других регионов рекомендовано иметь тест ПЦР.
Магаданская область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших из других регионов с целью работы – самоизоляция.
Республика Марий Эл
Для непривитых лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями режим самоизоляции. Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Республика Мордовия
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для прибывших иностранцев с целью работы – 14-дневный карантин. Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Московская область
Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет. Приостановлена работа некоторых заведений. В ряде населенных пунктов посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.
Мурманская область
Посещение некоторых заведений или размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.
Ненецкий автономный округ
Режим самоизоляции для невакцинированных людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и размещение граждан в гостиницах возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Прибывшим из других регионов с целью работы – тест ПЦР. Прибывающие на территорию Ненецкого автономного округа, обязаны предоставить на пунктах контроля аэропорта г. Нарьян-Мара, посадочных площадок с. Нижняя Пеша, с. Ома, с. Несь, на причалах в г. Нарьян-Маре: ПЦР или справку о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19.
Нижегородская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.
Новгородская область
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.
Новосибирская область
Рекомендуется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.
Омская область
Заселение граждан в дома отдыха, санатории и другие аналогичные объекты возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста. Посещение некоторых организаций возможно при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Оренбургская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода. Прибывающим требуется сдать ПЦР-тест в течение 48 часов (не относится к привитым). Иностранным гражданам, въезжающим на территорию Оренбургской области с приграничной территории Казахстана, требуется тест ПЦР или самоизоляция до отрицательного результата COVID-19.
Орловская область
Введен режим самоизоляции. Посещение некоторых заведений и заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР. Приостановлено проведение массовых мероприятий и работа некоторых заведений.
Пензенская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями. Посещение массовых мероприятий и некоторых заведений возможно при условии наличия ПЦР-теста или QR-кода.
Пермский край
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения культурно-досуговых учреждений.14-дневный карантин для иностранцев и прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.
Приморский край
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, рекомендован для лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшим в регион необходимо сообщить о себе. Посещение массовых мероприятий и некоторых заведений возможно при условии наличия ПЦР-теста или QR-кода.
Псковская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания и массовых мероприятий возможно только при предъявлении QR-кода. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, или справки о перенесенном заболевании, или ПЦР-теста.
Республика Крым
Требуется QR-код или ПЦР-тест для заселения в гостиницы и для посещения некоторых заведений, массовых мероприятий и размещения в гостиницах. До 1 декабря приостановлено заселение в хостелы.
Ростовская область
Посещение некоторых заведений возможно только при предъявлении QR-кода или справки о перенесенном Covid или ПЦР. Введён режим самоизоляции для граждан. По приезду из других регионов (в случае отсутствия более 72 часов) требуется ПЦР и карантин до результата.
Рязанская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Запрещено проведение и некоторых массовых мероприятий, а также приостановлена работа санаторных организаций.
Самарская область
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Требуется QR-код для посещения культурно-досуговых учреждений и некоторых общественных заведений
Саратовская область
Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Запрещено проведение некоторых массовых мероприятий.
Республика Саха (Якутия)
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывшим в регион с целью работы требуется QR-код. Лица, прибывшие из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Республики Саха (Якутия), обязаны соблюдать режим изоляции по месту проживания в течение 14 календарных дней со дня прибытия.
Сахалинская область
Проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан осуществляется при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Без ограничительных мер для прибывших из других регионов.
Свердловская область
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых заведений общественного питания возможно только при предъявлении QR-кода.
Республика Северная Осетия – Алания
Размещение в гостиницах возможно только со справками о вакцинации или с ПЦР-тестом. Посещение некоторых заведений и массовых мероприятий возможно при предъявлении QR-кода.
Смоленская область
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных заведений, а также заселение в гостиницы возможно только при предъявлении QR-кода. Прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.
Ставропольский край
Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Приостановлена работа некоторых заведений.
Тамбовская область
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.
Республика Татарстан
Режим самоизоляции для непривитых лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. С 22 ноября планируется ввести QR-коды для общественного транспорта.
Тверская область
Необходима самоизоляция для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Томская область
Режим самоизоляции. Прибывшие в регион должны сообщить о себе. Приостановлено проведение некоторых массовых мероприятий и работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода.
Республика Тыва (Тува)
Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесённом заболевании. Введена система QR-кодов для посещения объектов культуры, спорта, общепита и торговых центров.
Тульская область
Рекомендован режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно при наличии QR-кода.
Тюменская область
Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. До 31 декабря приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках.
Удмуртская Республика
Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Для посещения некоторых заведений требуется наличие QR-кода.
Ульяновская область
Требуется QR-код для посещения некоторых заведений и мероприятий. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.
Хабаровский край
Введены ограничения на въезд в некоторые районы. Посещение некоторых общественных мест будет возможно только при предъявлении QR-кода. Проведение массовых мероприятий осуществляется с ограничениями. С 1 декабря планируется ввести QR-код, как для въезда по воздуху, так и для вылета из региона.
Республика Хакасия
Введен комендантский час с 22:00 до 6:00. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений, а также заселение в гостиницы возможно при наличии QR-кода или ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.
Ханты-Мансийский автономный округ
Приостановлена работа некоторых заведений. Посещение некоторых общественных заведений возможно только при предъявлении QR-кода.
Челябинская область
Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. С 1 декабря планируется ввести QR-код, как для общепита.
Чеченская республика
Заселение граждан в отели возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста. Посещение некоторых общественных мест возможно только при предъявлении QR-кода или ПЦР.
Республика Чувашия
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.
Чукотский край
Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода. Рекомендован режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населенные пункты Чукотского автономного округа (далее – транзитные пассажиры) в обязательном порядке в соответствующем аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител “М” и “G”.
Ямало-Ненецкий автономный округ
Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации. Режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Посещение некоторых общественных мест и заведений возможно при наличии QR-кода.
Ярославская область
Режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Проведение массовых мероприятий осуществляется с ограничениями.
ВНИМАНИЕ! В России сейчас действует обязательный масочно-перчаточный режим на транспорте. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты в транспорте и общественных местах, иначе могут выписать штраф.
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