Где встретить вторую половину? Крымская миссия молодёжи в Курской области завершилась предложением руки и сердца

Крымчане, студенты КФУ им. В.И. Вернадского и просто неравнодушные люди уже в 6 раз находятся в гуманитарной миссии в Курской области, ребята помогают военным, работали в госпиталях и ПВРах.

Для Ани и Валеры это уже вторая поездка на помощь, их история любви началась с гуманитарной миссии Молодёжки НФ полгода назад на донецком направлении. Первым общим делом для них стала работа на складе, затем помогали восстанавливать монастырь в ДНР, работали в реабилитационном центре, приводили в порядок дома в освобожденных сёлах. Новая поездка в Курскую область завершилась самым важным вопросом. На него Аня ответила “да”. Уже на днях ребята вернутся в Крым! Впереди не только свадьба, но и помощь нашим бойцам вместе с Народным фронтом! — озвучили детали истории любви в пресс-службе Народного фронта в Крыму.