Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по «правам человека в Крыму». Что-то «новое» имеется

Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму, абсолютно антироссийскую по своей сути. Авторами резолюции стали Украина, Австралия, Германия, Грузия, Латвия, Литва, Польша, Великобритания, США, Турция, Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Япония, Молдавия и ряд других стран.

Интересно, что в тексте документа российские органы власти в Крыму впервые названы «оккупационными». Также в резолюцию впервые включен термин «гражданские журналисты«. Иными словами, украинские доносчики-добровольцы, поставляющие информацию из Крыма. Еще одна «примета времени»: тезис о том, что Россия «использует пандемию коронавируса, чтобы ввести в Крыму неоправданные ограничительные меры».

Традиционно, документ осудил «временную оккупацию» Крыма, а также «зафиксированные серьезные нарушения и злоупотребления, совершаемые в отношении жителей» полуострова. За резолюцию проголосовали 64 государства, 23 — против, 86 воздержались.

«Против» проголосовали: Ангола, Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Заместитель постпреда при ООН Геннадий Кузьмин назвал решение Генассамблеи несостоятельным. Он напомнил, что Россия уже давно поставила точку в вопросе территориальной принадлежности Крыма, поэтому «ценность подобных резолюций даже не ноль, а глубокий минус«.

Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины, — отметил российский дипломат.

По его словам, Украина перестала быть самостоятельной страной, способной поддерживать правопорядок и обеспечивать права человека на своей территории.

Где результаты расследования убийства мирных граждан и сотрудников полиции на Майдане? Где результаты расследования сожженных заживо 48 людей в Доме профсоюзов в Одессе? Где результаты расследования убийства в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета? Когда наконец прекратятся нацистские марши по всей Украине? Когда прекратится дискриминация по языковому признаку? — заявил Кузьмин.

По его словам, ответов на эти вопросы в резолюции нет.

Задача резолюции совсем другая. Кукловодам надо, чтобы вы нажали «зеленую кнопку». Кукловодам надо, чтобы вы проголосовали против России, — заключил дипломат.

По материалам ТАСС и РИА Новости.