Генеральная Ассамблея ООН приняла очередную антироссийскую резолюцию по Крыму

На самом деле интересно, кто и как голосовал: «за» 65 стран, «против» — 25, воздержались… 85.

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека». В поддержку антироссийской резолюции высказались 64 страны, против — 20, воздержались — 93. В тексте резолюции утверждается, что Россия якобы нарушает права человека в Крыму, в том числе украинцев и крымских татар.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин подверг документ критике перед его вынесением на голосование.

Представленный проект резолюции по Крыму — часть этой антироссийской кампании, — указал он.

Российский дипломат отметил, что после воссоединения Крыма с Россией уровень жизни на полуострове постоянно повышается, а права человека неукоснительно соблюдаются. Кузьмин добавил, что каждый желающий может убедиться в этом сам.

Российский Крым максимально открыт к посещению иностранными гостями: все, кто искренне заинтересован в ознакомлении с жизнью крымчан, могут это сделать в любой момент, — отметил зампостпреда.

Вы спросите, была ли за эти 7 с лишним лет в Крыму хоть одна делегация ООН (даже неофициальная)? Нет. Откуда же данные о «нарушении прав» крымчан? Исключительно с голоса украинских СМИ, политиков и дипломатов. За примерами далеко ходить не надо.

Репрессии, депрессия и безнадежность – вот с чем сегодня сталкивается местное население во временно оккупированном Крыму. Системные репрессии превратили Крым в остров страха… Россия вытесняет этнических украинцев с полуострова, уничтожая политические и общественные организации украинцев, ликвидируя образование на украинском языке, преследуя лидеров и активистов, оказывая массированное психологическое давление и выдворяя граждан Украины, — поведал перед голосованием украинский представитель ООН Сергей Кислица.

Отметим, что Украина ежегодно выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о «нарушении прав человека в Крыму». Со временем все интереснее становится динамика голосования. В 2014 году Украину поддержало 100 стран – членов ООН, в 2018-м – 70. Как видим, в конце 2021 года – 65.

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