реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Генеральная прокуратура РФ выступила с заявлением по поводу «антивоенных призывов» в Сети

crimeapress_news



реклама в крыму
Генеральная прокуратура РФ выступила с заявлением по поводу «антивоенных призывов» в Сети
Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ выступила с заявлением по поводу «антивоенных призывов» в Сети

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:11 04.03.2022

Заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.

В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети «Интернет» распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций.

Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Узнайте больше:  В Крыму прокомментировали ужесточение наказания за фейки

Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.