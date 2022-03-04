Генеральная прокуратура РФ выступила с заявлением по поводу «антивоенных призывов» в Сети

Заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.
В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети «Интернет» распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций.
Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.
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