Генеральная прокуратура РФ выступила с заявлением по поводу «антивоенных призывов» в Сети

Заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Вооруженными Силами Российской Федерации проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.

В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети «Интернет» распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций.

Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка.

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