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Генпрокуратура направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией
Фото: duma.gov.ru

Генпрокуратура направила заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:24 11.03.2022

Генеральной прокуратурой России приняты меры в связи с действиями компании Meta Platforms Inc.

В связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите ДНР и ЛНР в социальной сети Instagram (https://www.instagram.com (https://www.instagram.com/)) распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также систематически размещается информация, содержащая призывы к участию граждан на территории Российской Федерации в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием. В связи с этим Генеральной прокуратурой России направлено в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, — сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее Генеральной прокуратурой России принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих, в том числе свободу массовой информации. На основании этого решения Роскомнадзором ограничивается доступ к Instagram и Facebook.

Кроме того, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря компании Meta Platforms Inc. (руководящая организация социальных сетей Instagram и Facebook) Энди Стоуна от 11.03.2022, в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих.

Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации, — отметили в Генпрокуратуре.

Также в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) Генеральной прокуратурой Российской Федерации в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ в Следственный комитет Российской Федерации направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

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