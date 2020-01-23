Генпрокуратура расставила точки над I в вопросе частных камер фиксации нарушений ПДД на дорогах

Сколько копий сломано по поводу частных камер фиксации административных правонарушений, в частности, нарушений ПДД на дорогах… В Генпрокуратуре снова ответили двояко: если соблюдаются все законы и правила, камеры (даже частных «контор») законны, вот только правила и законы соблюдаются на 100% не всегда.

На протяжении последних лет состоянию законности при создании и эксплуатации комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения органами прокуратуры уделяется повышенное внимание. Анализ ситуации показывает, что в местах их функционирования отмечается снижение как общего количества ДТП, так и тяжести их последствий. Что касается вопроса относительно возможности заключения в рамках государственно-частного партнерства концессионных соглашений о проектировании, создании и эксплуатации таких комплексов, то при условии соблюдения требований федерального законодательства такие договоры являются легитимными, — рассказал в интервью ТАСС начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламарчук.

Однако, по его словам, в ходе прокурорских проверок продолжают вскрываться многочисленные нарушения законодательства, связанные с ненадлежащей эксплуатацией комплексов, необоснованным привлечением лиц к административной ответственности либо освобождением от нее ввиду некорректной работы оборудования, необеспечением его технической защищенности.

Помимо этого, органами прокуратуры пресекались случаи картельного сговора. Приняты меры по противодействию длительному неиспользованию закупленного за счет бюджетных средств оборудования, незаконному наделению работников коммерческих организаций полномочиями по осуществлению оценки качества полученных с использованием комплексов фотоматериалов. По всем выявленным фактам нарушений закона приняты меры прокурорского реагирования, — уточнил Паламарчук.

Отметим, что состояние законности в работе таких комплексов фиксации нарушений ПДД еще в июле прошлого года обсуждалось на коллегии Генеральной прокуратуры. Но ряд вопросов: о предупреждающих водителей знаках, взаимодействия ГИБДД и «частников», сертификации и точности установки (калибровки) камер – «зависли».