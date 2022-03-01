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Генпрокуратура РФ напомнила: помощь иностранному государству квалифицируется как государственная измена

Генпрокуратура РФ напомнила: помощь иностранному государству квалифицируется как государственная измена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:13 01.03.2022

Какая-либо помощь иностранному государству — финансовая, материально-техническая или консультационная — во вред России будет рассматриваться как государственная измена, напоминает Генпрокуратура РФ.

Вооруженными силами РФ проводится специальная операция по защите ДНР и ЛНР. Необходимо учитывать, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ (государственная измена), — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве предупредили, что за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка, — предупредили в Генеральной прокуратуре.

 

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