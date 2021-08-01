Генпрокуратура РФ перед подачей Россией иска к Украине в ЕСПЧ запросила данные о блокадах Крыма  

Генпрокуратура РФ запросила у рабочей группы в Крыму, занимающейся подготовкой иска о блокадах полуострова Украиной и нанесенном ущербе, соответствующие материалы, перед тем как Россия подала иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ТАСС глава комитета по законодательству Госсовета РК Сергей Трофимов.

Генеральная прокуратура запрашивала информацию о блокадах Крыма. Потом был подан иск в ЕСПЧ, — сказал Трофимов.

Он уточнил, что Следственный комитет РФ также запрашивал данные у властей Крыма, Роспотребнадзора и других структур. Это было сделано после того, как весной этого года рабочая группа, собирающая материалы об ущербе от блокад, направила основной пакет документов в ведомство.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры России 22 июля сообщили, что Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу. Она относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года. Жалоба касается нарушений по десяти статьям Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней. Она, в том числе касается и нарушения прав крымчан блокированием Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей полуострова.