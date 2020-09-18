Генштаб России: количество перехватов иностранных самолетов над Черным морем выросло на 21%

Российские истребители в этом году совершают на 21% больвылетов для сопровождения иностранных военных самолетов над Черным морем по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в пятницу сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

Количество подъемов истребителей из состава дежурных сил по сравнению с прошлым годом увеличилось на 21%», — сообщил Рудской в ходе брифинга в Москве. — В этом месяце для прикрытия воздушной границы Российской Федерации в зоны дежурства над акваториями Черного и Азовского морей, северной частью полуострова Крым поднимались 27 российских самолетов.

По словам военачальника, в готовности к немедленному применению находились также зенитные ракетные комплексы.

К слову, последний перехват американского «воздушного гостя» произошел несколько часов назад. Российский истребитель Су-27 перехватил в пятницу над Черным морем самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

В Генштабе уточнили, что иностранные самолеты-разведчики стали на 40% чаще, чем в прошлом году, появляться в Черноморском регионе. По его словам, еще больше возросла интенсивность ведения воздушной разведки вблизи Крымского полуострова.

По сравнению с сентябрем прошлого года она увеличилась на 61%. Только 4 сентября одновременно над Черным морем находились пять разведывательных летательных аппаратов. Их минимальное приближение к российской границе составило 15 км, — рассказал Рудской.

Он добавил, что над Черным морем действует не только разведывательная авиация НАТО, но и американские стратегические бомбардировщики.

28 августа, 4 и 14 сентября самолеты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Черного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа. В ходе данных полетов американские самолеты приближались к российской границе на расстояние до 11 километров, — подчеркнул Рудской.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, боевые корабли НАТО начали задерживаться в акватории Черного моря на треть дольше, чем в прошлом году.

Остается высоким количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности, — сказал он.

В качестве примера носителя такого оружия он привел американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк».

В настоящее время данный эсминец и еще три корабля нечерноморских государств находятся в акватории Черного моря. Активными действиями Черноморского флота развертывание кораблей альянса было своевременно обнаружено. Организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием, — добавил Рудской.

По его словам, НАТО нарастила в Черном интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.

По материалам ТАСС.