«Географический Оскар»: продолжает приём работ Премия Русского географического общества

Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты: научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты, посвященные географии, охране природы, этнографии, истории и культуре России. Подать заявку на соискание Премии может физическое лицо или организация из любой страны мира — при условии, что проект посвящен России.

В 2025 году Премия РГО проходит в пятый раз. Главный приз 1 000 000 руб.

Победителям Премии в номинациях «Лучший детский проект» и «Лучший иностранный проект о России» вручается сертификат на участие в туре РГО.

НОМИНАЦИИ:

Лучший научный проект

Лучший историко-культурный проект

Лучший образовательный проект в области географии

Лучший природоохранный проект

Лучший туристический проект

Лучший документальный фильм

Лучший фильм-путешествие

Лучший детский проект

Лучший иностранный проект о России

Ознакомиться с описанием номинаций, порядком проведения конкурса и другой подробной информацией можно на сайте РГО.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК