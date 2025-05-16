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"Географический Оскар": продолжает приём работ Премия Русского географического общества
источник иллюстрации: пресс-служба Министерства и курортов РК

«Географический Оскар»: продолжает приём работ Премия Русского географического общества

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:30 16.05.2025

Исследователей, путешественников, экологов, педагогов, кинематографистов и всех, кто влюблён в Россию и её уникальное наследие,  Русское географическое общество приглашает на соискание Премии РГО 2025 года – одной из самых престижных наград в области географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия нашей страны.

Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты: научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты, посвященные географии, охране природы, этнографии, истории и культуре России. Подать заявку на соискание Премии может физическое лицо или организация из любой страны мира — при условии, что проект посвящен России.

В 2025 году Премия РГО проходит в пятый раз. Главный приз 1 000 000  руб.

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Победителям Премии в номинациях «Лучший детский проект» и «Лучший иностранный проект о России» вручается сертификат на участие в туре РГО.

НОМИНАЦИИ:

  • Лучший научный проект
  • Лучший историко-культурный проект
  • Лучший образовательный проект в области географии
  • Лучший природоохранный проект
  • Лучший туристический проект
  • Лучший документальный фильм
  • Лучший фильм-путешествие
  • Лучший детский проект
  • Лучший иностранный проект о России

Ознакомиться с описанием номинаций, порядком проведения конкурса и другой подробной информацией можно на сайте РГО.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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