«Географический Оскар»: продолжает приём работ Премия Русского географического общества

Премией отмечаются успешно воплощенные в жизнь проекты: научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты, посвященные географии, охране природы, этнографии, истории и культуре России. Подать заявку на соискание Премии может физическое лицо или организация из любой страны мира — при условии, что проект посвящен России.
В 2025 году Премия РГО проходит в пятый раз. Главный приз 1 000 000 руб.
Победителям Премии в номинациях «Лучший детский проект» и «Лучший иностранный проект о России» вручается сертификат на участие в туре РГО.
НОМИНАЦИИ:
- Лучший научный проект
- Лучший историко-культурный проект
- Лучший образовательный проект в области географии
- Лучший природоохранный проект
- Лучший туристический проект
- Лучший документальный фильм
- Лучший фильм-путешествие
- Лучший детский проект
- Лучший иностранный проект о России
Ознакомиться с описанием номинаций, порядком проведения конкурса и другой подробной информацией можно на сайте РГО.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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