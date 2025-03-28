Гербарий Крымского федерального университета пополнился уникальными образцами из коллекции МГУ

Гербарий Агротехнологической академии Крымского федерального университета пополнился уникальными образцами из коллекции Московского государственного университета. Об этом сообщил куратор гербария CSAU, доктор биологических наук, профессор Андрей Ена.

Пополнение коллекции – это всегда большое событие. Мы получили подарок от гербария Московского государственного университета, который курирует самый молодой доктор наук России по специальности «Ботаника» Алексей Петрович Серёгин. Полученные нами несколько сотен эксикатов, то есть специально подготовленных дублетных образцов растений, собранных со всего постсоветского пространства, представляют собой гербарные сборы выдающегося советского знатока злаков Павла Смирнова, который курировал гербарий Московского университета в 1930-е годы и в своё время рассылал по разным университетам наборы из злаков для поддержки таксономических и ботанико-географических исследований. И вот часть такой коллекции затерялась и найдена заново, – цитирует пресс-служба КФУ Андрея Ена.

По его словам, новая коллекция, которая включает много разных видов ковылей, занесённых в Красные книги Российской Федерации, Республики Крым, Севастополя и других субъектов, поможет разобраться с точной принадлежностью видов и обогатить представления об особенностях рода ковыль в целом.

Конечно, эта коллекция будет полезна для развития ботаники у нас. Мы уже получили первую партию, которая включает порядка 500 образцов, в основном злаков, но есть и растения из других семейств. В следующей партии мы ждём сборы из Крыма, сделанные в 1950-60-х годах крупными ботаниками. Будет интересно сравнить наши сборы со сборами того времени, посмотреть, что сохранилось, чего у нас уже нет, как изменились популяции этих видов за прошедшие десятилетия, – подчеркивает Андрей Ена.

Как отмечает специалист, теперь ему вместе с активистами ботанического кружка Агротехнологической академии предстоит большая работа по монтированию и размещению полученных образцов.

Гербарий Агротехнологической академии зарегистрирован под акронимом CSAU. На сегодняшний день его коллекция насчитывает свыше 80 тысяч гербарных листов.

источник: пресс-служба КФУ

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