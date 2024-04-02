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«Герметичный» детектив в Керчи. Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу в подсобке супермаркета

«Герметичный» детектив в Керчи. Сотрудники полиции оперативно раскрыли кражу в подсобке супермаркета

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:01 02.04.2024

В дежурную часть полиции в Керчи обратилась работница одного из супермаркетов города и сообщила, что неизвестный похитил деньги из сумки, которая находилась в бытовом помещении магазина. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые до приезда следственно-оперативной группы провели осмотр помещения и прилегающей территории, опросили возможных свидетелей произошедшего. В результате розыскных мероприятий полицейские установили причастность одного из работников супермаркета к хищению денежных средств. Им оказался 23-летний местный житель, — сообщили в МВД по РК.

Подозреваемый рассказал, что утром пришел на работу. В раздевалке хозяйственного помещения он увидел сумку, которая была открыта и в ней лежал кошелек. Убедившись в отсутствии посторонних, юноша достал из кошелька денежную купюру номиналом 5 тысяч рублей и положил ее себе в карман. После чего вернулся в торговый зал и приступил к своим служебным обязанностям. Молодой человек свою вину признал и раскаялся в содеянном. Похищенные денежные средства возвращены законной владелице.

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Отделом дознания УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, лишение свободы на срок до 2 лет.

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