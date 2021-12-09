Герои среди нас: 23-летний севастополец Никита Кобзев «усмирил» мужчину, вооружённого карабином

В Зале Почёта городского Управления МВД состоялось торжественное награждение 23-летнего севастопольца Никиты Кобзева.

Инцидент произошёл в октябре текущего года. На улице между работником барбершопа Никитой Кобзевым и неизвестным мужчиной возник конфликт, после которого незнакомец ушёл, а потом вернулся уже с охотничьим карабином. Злоумышленник стал угрожать расправой, но перейти от слов к делу он, к счастью, не успел: 23-летний парень успел мгновенно оценить опасную ситуацию, броситься на злоумышленника, и силой отобрать оружие. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. Благодаря смелости и решительности парня тогда никто не пострадал, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Врио начальника УМВД России по г. Севастополю Александр Михайлов вручил Никите Кобзеву почётную грамоту и ценный подарок – наручные часы с символикой МВД России, а также поблагодарил его за мужество при задержании злоумышленника. Тёплые слова в адрес молодого севастопольца прозвучали и от члена Общественного совета при УМВД Александра Конюшок. Общественник отметил активную гражданскую позицию Никиты и выразил уверенность, что его пример смелости будет хорошим ориентиром для современной молодёжи.

фото: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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