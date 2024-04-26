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«Герои среди нас». В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная работе крымских пожарных

«Герои среди нас». В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная работе крымских пожарных

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:06 26.04.2024

На выставке «Герои среди нас», открывшейся в Симферополе, представлены 10 стендов, на которых отображены основные аспекты деятельности  крымской команды огнеборцев. Экспозиция знакомит с некоторыми интересными фактами из деятельности пожарных, увидеть лица настоящих героев – пожарных, проявивших мужество в экстренных ситуациях. Открыл фотовыставку министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

В этом году мы отмечали важную дату – 10 лет со Дня воссоединения Крыма с Россией, поэтому и на выставке мы отразили все наши достижения за 10 лет.  Здесь можно узнать, сколько открыто новых пожарных частей,  закуплено техники, сколько спасли людей за эти годы. 

Мы  также старались персонально показать наших героев, пожарных,  проявивших настоящий героизм в критических ситуациях.  Крым, к сожалению, не единожды уже подвергался нападкам со стороны Украины.  В этом году мы решили показать ребят, которые проявили свои самые мужественные качества при ликвидации пожаров, связанных с последствиями  прилетов ракет и дронов, — отметил министр.

"Герои среди нас". В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная работе крымских пожарных

На стендах 10  героев из числа  личного состава «Пожарной охраны Республики Крым».  Их истории не выдуманы,  и каждая из них – это рассказ о рисках, с которыми  могут сталкиваться пожарные.

Мы надеемся, что это будет полезно и для подрастающего поколения, которое возможно отметит для себя особенно важные аспекты профессии пожарного, — подчеркнул Сергей Садаклиев. 

"Герои среди нас". В Симферополе открылась фотовыставка, посвященная работе крымских пожарных

Выставка продлится до 20 мая.

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