В Минобороны РФ продолжают ежедневную славную летопись о мужестве и героизме российских воинов, проявленных в ходе спецоперации на Украине. Каждая из сегодняшних историй – набросок к отдельному киносценарию. Нерв и напряжение этих реальных случаев — зашкаливают.

Группа под руководством капитана Александра Романова обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских националистов. Заняв выгодную позицию, офицер и его подчиненные атаковали противника. Националисты оказались заблокированы между позициями российских войск и заминированной дорогой. Часть украинских боевиков сдалась в плен.

Группа под командованием капитана Ивана Пахомова обнаружила диверсионно-разведывательную группу, в составе которой было примерно 15 националистов. Офицер скрытно вывел свою группу к позициям противника и вскоре атаковал. В ходе боя один из российских солдат получил тяжелое ранение, капитан, несмотря на непрекращающийся огонь со стороны противника вытащил раненого товарища из-под обстрела и оказал ему первую помощь, после чего вернулся на поле боя. В итоге значительная часть боевиков была ликвидирована, а остальные радикалы сдались.

Во время заправки танкового полка водитель взвода военной полиции ефрейтор Евгений Ольков задержал украинского диверсанта. В ходе допроса выяснилось, что диверсант разведывал позиции российских войск, чтобы потом передать координаты местоположения нашей военной техники для нанесения минометного удара. Было принято решение, чтобы российские войска немедленно выдвинулись с места. Благодаря действиям Евгения Олькова, была предотвращена попытка уничтожения большого количества личного состава и военной техники.

Механик-водитель десантно-штурмового взвода рядовой Иван Юртаев участвовал в освобождении одного из населенных пунктов. Машина Ивана была подбита украинскими националистами выстрелом из гранатомета, а сам рядовой получил контузию. Однако он расположил подбитую машину так, чтобы она не мешала движению остальной бронетехники и обеспечила укрытие сослуживцам. Кроме того, рядовой Юртаев помог выбраться раненому товарищу, оказал ему первую помощь, после чего продолжил вести бой с националистами до прибытия подкрепления.

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