Герой РФ Олег Белавенцев: Да здравствует российский Крым и наша Родина Россия!

Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Республики Крым Олег Белавенцев, чей профессионализм и опыт обеспечили крымчанам возможность выбрать свою дальнейшую судьбу, подчеркнул, что за прошедшие семь лет в Крыму произошли колоссальные созидательные изменения, но многое еще предстоит сделать.

Уверен, что крымчанам, которые пережили украинскую оккупацию, события 2014 года, по силам решить все проблемы. Так же как мы вместе преодолели энергетическую блокаду, так же справимся и с нехваткой воды, и с пандемией. Большая удача, что в течение семи лет два лидера — Сергей Аксёнов и Владимир Константинов — ведут Республику по пути укрепления российской государственности, повышения благосостояния граждан и социально-экономического развития региона. Да здравствует российский Крым и наша Родина Россия! — сказал Олег Белавенцев.