Герой России Олег Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в Крыму. Украинские власти в шоке

У «незалежной» Украины — новый враг. Никарагуа официально назначила своего почетного консула в Крыму. МИД Украины — в ярости и направил правительству страны из Центральной Америки ноту протеста с требованием отменить это решение. Об этом сообщил 28 августа глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Правительство Никарагуа официально назначило почетного консула в автономной республике Крым, которая временно оккупирована Российской Федерацией. Это не классический консул, а именно почетный консул, это особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны, — сказал глава внешнеполитического ведомства «незалежной».

По словам министра, «особенно вопиющим» фактом является назначение консулом Героя России Олега Белавенцева.

Напомним, Белавенцев – один из «архитекторов» Русской весны в Крыму и Севастополе, занимал посты полпреда Президента РФ в Крымском и Северо-Кавказском федеральном округах. На Украине в 2019 году Святошинский районный суда Киева заочно приговорил Белавенцева к 13 годам заключения за «совершение посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины».

Понятно, для нынешних украинских властей – Олег Белавенцев – враг. Но теперь, получается и в Никарагуа – сплошь враги. МИД «незалежной» грозит центральноамериканской стране какими-то санкциями.

Это откровенно недружественный шаг по отношению к нашему государству, который потакает вооруженной агрессии Российской Федерации. Мы также рассматриваем этот шаг как попытку легитимизировать незаконную аннексию, незаконную оккупацию Крымского полуострова, — заявил Кулеба.- Наша позиция очень простая и четкая – мы не оставим этот шаг Никарагуа без ответа, и уже я поручил, и уже направлена нота правительству Никарагуа с требованием немедленно отменить неправомерное решение. В этой ноте также содержится предупреждение, что в случае отсутствия соответствующей реакции со стороны Никарагуа Украины начнет применять санкционные механизмы в соответствии со своим законодательством для того, чтобы наказать Никарагуа за этот шаг.

Впрочем, а кто сказал, что Никарагуа – дружественная Украине страна? По крайней мере, в ООН ее представители регулярно голосуют против украинских антикрымских инициатив. Также отметим, что вся история (истерия?) про консульство Никарагуа в Крыму — озвучена главой МИД Украины. Никаких иных официальных источников этой информации пока нет.