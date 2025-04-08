Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Герой России Антон Старостин — заместитель председателя Государственного комитета молодёжной политики РК
Новости Республики
Герой России Антон Старостин - заместитель председателя Государственного комитета молодёжной политики РК
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Герой России Антон Старостин — заместитель председателя Государственного комитета молодёжной политики РК

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 08.04.2025

Глава Республики Крым сообщил о назначении участника специальной военной операции Героя Российской Федерации Антона Старостина на должность заместителя председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Совета министров Республики Крым.

Сергей Аксёнов отметил, что Герой России Антон Старостин успешно прошел стажировку в Правительстве РК в рамках кадровой программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Антон Игоревич ознакомился с работой органов власти, изучил структуру управления и нормативную базу, получил практические навыки работы в сфере патриотического воспитания. Он встречался с молодежью, в том числе со студентами, решал конкретные задачи, связанные с поддержкой участников СВО и членов их семей, – сказал Глава республики и пожелал Герою России успехов в работе.

Узнайте больше:  В Севастополе открыты пункты тестирования детей-мигрантов

СПРАВКА. Антон Старостин – участник специальной военной операции, командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Российской Федерации. Высокого звания Героя России удостоен в 2022 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: кадровые назначения в Крыму

кадровые назначения в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x