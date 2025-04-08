Герой России Антон Старостин — заместитель председателя Государственного комитета молодёжной политики РК

СПРАВКА. Антон Старостин – участник специальной военной операции, командир танковой роты в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Российской Федерации. Высокого звания Героя России удостоен в 2022 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым