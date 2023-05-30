ГИБДД Бахчисарайского района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека

29 мая, в 19:20 на автодороге «Новопавловка – Научный» произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Госавтоинспекция Бахчисарайского района проводит проверку.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 2112, двигаясь по автодороге «Новопавловка — Научный» в направлении п. Научный, вблизи с. Трудолюбовка не выбрал безопасную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Niva» под управлением водителя, 1983 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП получили травмы водитель «Chevrolet Niva», а также водитель и пассажир автомобиля ВАЗ 2112. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.