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ГИБДД и прокуратура Крыма требует обустроить пешеходные переходы вблизи школ Нижнегорского района

ГИБДД и прокуратура Крыма требует обустроить пешеходные переходы вблизи школ Нижнегорского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:34 09.06.2023

Прокуратура Крыма, совместно с ГИБДД провела проверку организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений в Нижнегорском районе.

Установлены нарушения в части содержания автомобильных дорог на участках, прилегающих к 13 общеобразовательным школам. Так, пешеходные переходы не оборудованы стационарным освещением, отсутствуют подходы к ним; не установлены необходимые дорожные знаки или их видимость ограничена; стерта разметка и другие.

С учетом того, что участки дорог вдоль образовательных учреждений и расположенные на них наземные пешеходные переходы не отвечают требованиям безопасности, прокуратурой в адрес администрации Нижнегорского района внесено представление, — сообщили в надзорном ведомстве.

Принятие необходимых мер, направленных на обеспечение безопасности пешеходов-школьников, контролируется прокуратурой района. А пока «переходы» выглядят так.

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ГИБДД и прокуратура Крыма требует обустроить пешеходные переходы вблизи школ Нижнегорского района

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