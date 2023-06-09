ГИБДД и прокуратура Крыма требует обустроить пешеходные переходы вблизи школ Нижнегорского района

Прокуратура Крыма, совместно с ГИБДД провела проверку организации дорожного движения вблизи образовательных учреждений в Нижнегорском районе.

Установлены нарушения в части содержания автомобильных дорог на участках, прилегающих к 13 общеобразовательным школам. Так, пешеходные переходы не оборудованы стационарным освещением, отсутствуют подходы к ним; не установлены необходимые дорожные знаки или их видимость ограничена; стерта разметка и другие.

С учетом того, что участки дорог вдоль образовательных учреждений и расположенные на них наземные пешеходные переходы не отвечают требованиям безопасности, прокуратурой в адрес администрации Нижнегорского района внесено представление, — сообщили в надзорном ведомстве.