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ГИБДД Крыма – об итогах месячника безопасности дорожного движения: 695 пьяных за рулем, многовато
Фото: ГИБДД

ГИБДД Крыма – об итогах месячника безопасности дорожного движения: 695 пьяных за рулем, многовато

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:55 18.12.2021

С 15 ноября по 15 декабря на дорогах Крыма проходил месячник безопасности движения. В ГИБДД пояснили: в рамках мероприятия проводились профилактические операции «Внимание, пешеход!», «Нетрезвый водитель» и «Безопасный перевозчик».

В ходе проведения мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 695 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, из них 109 фактов – повторно в течение года, за что предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Составлено 1984 административных материала за нарушение Правил дорожного движения в отношении пешеходов, а также 723 материала в отношении водителей за не предоставление преимущества в движении пешеходам.

В рамках проведения Месячника безопасности дорожного движения пресечено 261 нарушение Правил дорожного движения водителями автобусов и 208 нарушений водителями грузового транспорта, — сообщили в Госавтоинспекции.

ГИБДД в очередной раз напоминает и призывает участников дорожного движения о необходимости неукоснительного соблюдения требований ПДД. Подобные месячники будут проводиться регулярно.

ГИБДД Крыма – об итогах месячника безопасности дорожного движения: 695 пьяных за рулем, многовато

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