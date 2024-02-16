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ГИБДД мониторит соцсети. Очередное видео с нарушителем ПДД в Ялте – очередное наказание

ГИБДД мониторит соцсети. Очередное видео с нарушителем ПДД в Ялте – очередное наказание

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:06 16.02.2024

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Помогло видео из соцсетей.

14 февраля на автодороге «Ялта – Севастополь» водитель, управляя транспортным средством «Nissan Note», грубо нарушил ПДД, совершив обгон автомобиля, при этом выехав на полосу, предназначенную для встречного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты установили личность нарушителя и провели проверку. Им оказался местный житель 1983 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

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