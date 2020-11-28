Гидрогеологи обнаружили хороший потенциал водозабора в районе села Фруктовое, под Севастополем ​

Разведка гидрогеологов показала наличие хорошего запаса подземных вод в районе села Фруктовое, под Севастополем. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Если следующий год будет засушливым, хотя будем рассчитывать, что этого не случиться, там будут уже дополнительные мероприятия проводиться. То есть мы продолжать будем бурить скважины, пополнять дебет запасов воды. Сейчас большие исследования ведутся. Хороший потенциал в районе как раз строительства водозабора в районе села Фруктовое – есть потенциал, предварительно, что гидрогеологи посмотрели, – заявил он в эфире телеканала «СТВ».

Развожаев отметил, что разведка будет продолжена. Как напоминает «Новый Севастополь» , в октябре текущего года Севприроднадзор установил самовольное пользование недрами с целью добычи подземных вод в селе Фруктовое.

В ходе обследований был выявлен факт самовольного пользования недрами неустановленными лицами с целью добычи подземных вод на земельном участке в селе Фруктовое, – сообщала пресс-служба Севприроднадзора.

Что же, спасибо «неустановленным лицам», действительно «нарыли» водоносную скважину.