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Гидротехнические сооружения и пляжные территории Алушты планируют восстановить после шторма к июню

Гидротехнические сооружения и пляжные территории Алушты планируют восстановить после шторма к июню

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:21 20.12.2023

Гидротехнические сооружения и пляжные территории Алушты, которые пострадали в результате неблагоприятных климатических явлений, осмотрел Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Комплекс восстановительных работ планируется закончить в июне следующего года. Также провёл очередное рабочее совещание о мерах, принимаемых по ликвидации последствий комплекса опасных гидрометеорологических явлений на территории Республики Крым, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

В результате стихии в Крыму погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ураган повалил более 2 тысяч деревьев, повредил более 850 кровель частных и многоквартирных домов и соцобъектов и линий электропередачи.

В результате шторма были затоплены 159 частных домовладений, два многоквартирных дома, 100 приусадебных участков в Евпатории, Сакском и Черноморском районах.

Необходимая работа по ликвидирования стихии продолжается.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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