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Новости Республики
Глава администрации Ялты Янина Павленко: "За каждой бездомной собакой – своя трагедия, и мы обязаны помочь"
фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко: «За каждой бездомной собакой – своя трагедия, и мы обязаны помочь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:26 19.02.2025

Глава администрации Ялты провела встречу с руководителем приюта «Ковчег» Анной Сергеевой, а затем выехала на место базирования организации. Как отметила Янина Павленко, проблема бездомных животных в нашем городе острая – к огромному сожалению, на улицы выбрасывают большое количество животных, жалобы от жителей региона поступают повсеместно.

За каждой бездомной собакой – своя трагедия, и мы обязаны помочь. Наш «Ковчег» уже переполнен, принять больше животных не может. Изначально он был рассчитан на 180 собак, а сегодня в нём содержатся 280, — подчеркивает глава администрации Ялты и добавляет, что наша задача – с комфортом разместить до 500 собак и сделать всё так, чтобы удобно было и братьям нашим меньшим, и людям, которые о них заботятся.

Помогать в работе будут подопечные Центра социальной помощи «Переправа», которые всегда поддерживают город, особенно в социальных проектах.

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Некоммерческая организация «Ковчег» работает десять лет, за это время количество подопечных увеличилось в два раза.

Сейчас вместе с шестью штатными сотрудниками в некоммерческой организации трудятся двадцать добровольцев. Они выгуливают и кормят собак, участвуют в уборке вольеров.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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