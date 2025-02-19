Глава администрации Ялты Янина Павленко: «За каждой бездомной собакой – своя трагедия, и мы обязаны помочь»

За каждой бездомной собакой – своя трагедия, и мы обязаны помочь. Наш «Ковчег» уже переполнен, принять больше животных не может. Изначально он был рассчитан на 180 собак, а сегодня в нём содержатся 280, — подчеркивает глава администрации Ялты и добавляет, что наша задача – с комфортом разместить до 500 собак и сделать всё так, чтобы удобно было и братьям нашим меньшим, и людям, которые о них заботятся.

Помогать в работе будут подопечные Центра социальной помощи «Переправа», которые всегда поддерживают город, особенно в социальных проектах.

Некоммерческая организация «Ковчег» работает десять лет, за это время количество подопечных увеличилось в два раза.

Сейчас вместе с шестью штатными сотрудниками в некоммерческой организации трудятся двадцать добровольцев. Они выгуливают и кормят собак, участвуют в уборке вольеров.