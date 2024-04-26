Глава ФНП о достижениях нотариата: технологии, доступность и социальная ответственность

Стоимость социально-значимых нотариальных действий снизилась, количество льготных действий увеличилось в полтора раза, граждане стали чаще удостоверять сделки с жильем у нотариусов, цифровой нотариат отмечает 10-летие и продолжает развиваться — об этом и многом другом рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик на пресс-конференции, приуроченной ко Дню нотариата.

Мероприятие прошло 24 апреля в пресс-центре МИА «Россия сегодня». На вопросы журналистов отвечали также члены Правления ФНП Светлана Зылевич и Александра Игнатенко.

Всего в прошлом году в России было совершено 42 млн нотариальных действий, причем каждое третье нотариальное действие основано на цифровых технологиях нотариата.

Работа нотариуса уже невозможна без использования цифровой инфраструктуры. Становится все больше принципиально новых нотариальных действий. Растет число удостоверяемых сделок, растет и ответственность нотариуса. Возможности нотариата помогают гражданам и бизнесу эффективно решать множество задач и жизненных ситуаций, предупреждать проблемы, защищать собственность и свои права, — подчеркнул президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Тарифная система

Принципиально важной новеллой, которая имеет значение для большинства граждан, стала новая тарифная система нотариата, которая вступила в действие осенью 2023 года. Установлен новый принцип расчета нотариального тарифа: за каждое нотариальное действие взимается единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной частей. Первая установлена законодательно, вторая рассчитывается по экономически обоснованной формуле, утвержденной Министерством юстиции РФ.

Региональный тариф устанавливается для каждого субъекта РФ и учитывает местный прожиточный минимум на душу населения, а также многие другие значимые параметры и коэффициенты, чтобы в итоге соответствовать реальной экономической ситуации в регионе.

По итогам первых шести месяцев применения новых нотариальных тарифов мы отмечаем снижение стоимости по социально значимым нотариальным действиям, — отмечает Константин Корсик.

Текущая формула расчета регионального тарифа четко определяет сбалансированный и в то же время минимально необходимый размер тарифа, чтобы сохранить самофинансирование нотариальной деятельности.

Важнейшим критерием является доступность нотариальных действий для граждан, и мы ее обеспечиваем — причем со временем нотариальные действия становятся все сложнее и, как ни парадоксально, все доступнее, — заявил глава ФНП.

Важно отметить, что многие годы тарифы на нотариальные действия становятся все более доступными для населения. Это подтверждает анализ их стоимости в динамике и сравнение с ценами на популярные потребительские товары и услуги. Результаты такого исследования были представлены в ходе пресс-конференции.

В сравнении со стандартным борщевым набором, оцениваемым Росстатом в среднем по стране около 300 рублей, такое нотариальное действие, как доверенность, подешевело за семь лет с восьми 3-литровых кастрюль борща до семи. В каких-то регионах снижение более значительное. Например, в Москве — с семи до пяти кастрюль.

Если сравнивать со стоимостью автомобильного топлива, то, например, удостоверение сделки с недвижимостью — сложное и дающее бессрочные гарантии нотариальное действие — за семь лет стало доступнее на 100 литров АИ-95. Речь идет о купле-продаже недвижимого имущества, стоимостью 8 млн рублей. Если посмотреть на нотариальные действия через «индекс свиданий», который включает в себя средний чек за поездку на такси, покупку цветов и двух билетов в кино, а также средний чек за ужин в ресторане на двоих, то, например, удостоверение брачного договора в Новосибирске за последние четыре года подешевело с двух до одного свидания.

При этом количество нотариальных действий с применением льгот выросло в полтора раза в 2023 году. Их число превысило 7,2 млн, а общая сумма льгот за год составила порядка 3,5 млрд рублей.

Помимо льгот и финансирования на постоянной основе ряда программ, нотариат всегда откликается на любые события, где нужна наша помощь. Так, недавно во время паводка в Оренбурге, где пострадали и нотариальные конторы, и нотариусы, нотариальная палата развернула пункты помощи людям. Когда вода уйдет, ФНП будет помогать коллегам восстанавливать работу контор. А для людей, пострадавших в ходе трагических событий в „Крокус Сити Холле“, мы немедленно установили отдельные льготы и меры юридической помощи, — говорит Константин Корсик.

Труднодоступные местности и льготы СВО

Одним из приоритетов в работе нотариата остается социальное направление.

Помимо льгот для многих категорий граждан, у нас есть задачи помощи и нашим участникам СВО и членам их семей, и гражданам на труднодоступных и малонаселенных территориях, — подчёркивает глава российского нотариата.

Так, Федеральная нотариальная палата уже восьмой год за счет самого нотариата реализует программу поддержки нотариальной деятельности в регионах со «сложными» географией и климатом. Программа направлена на то, чтобы и поддерживать уже работающих нотариусов, и заполнять пустующие должности. Подробнее об этом рассказала член Правления ФНП, президент нотариальной палаты Красноярского края Светлана Зылевич.

Спикер отметила, что бюджет на реализацию программы формируется из взносов каждого российского нотариуса, государственное финансирование при этом не используется. И помогая нотариусам, которые едут работать в труднодоступные и малонаселенные местности, нотариальное сообщество помогает людям, которые там проживают, получать необходимую правовую помощь. Именно это является главной целью.

Поддержка подразумевает различные выплаты: единовременную в 100 тыс. рублей при переезде, ежемесячные от 50 до 200 тыс. рублей. Предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья и помещения под нотариальную контору, а также затрат на оснащение рабочих мест нотариусов. Кроме того, нотариусам предоставляются технические средства и программное обеспечение, оплачиваются курсы повышения квалификации и др.

С 2023 года в арсенале нотариусов появились мобильные комплекты, облегчающие работу в удаленных районах. Речь идет о специальных 10-килограммовых чемоданчиках со всем необходимым для работы на выезде — от видеокамеры и цифрового планшета до скрепки и лупы с подсветкой. Их разработали по заказу ФНП, оснастили передовым оборудованием. Чемодан с цифровой начинкой помогает организовать полноценную работу на выезде. По сути, мобильный комплект — это офис в миниатюре. С помощью портативного комплекта можно удостоверить даже дистанционную сделку, если доступен более-менее стабильный Интернет.

Многие разработки, такие, например, как созданные по заказу ФНП для нотариусов труднодоступных территорий мобильные комплекты оказались очень полезны и в налаживании нотариальной деятельности на воссоединенных территориях России, где нотариусам порой приходится работать в условиях перебоев со связью или на выезде, где нет должной инфраструктуры.

Светлана Зылевич подчеркнула, что сразу после начала специальной военной операции нотариальное сообщество инициировало активную работу по оказанию помощи военнослужащим, членам их семей, а также вынужденным переселенцам. Уже в феврале 2022 года Федеральная нотариальная палата ввела меры поддержки для беженцев, а с началом частичной мобилизации была запущена система льгот и для тех, кто отправлялся на фронт. Год назад были также введены дополнительные меры поддержки для военнослужащих и членов их семей. Впоследствии эти решения нашли отражение в приказе Минюста России от 12.09.2023 № 253, где был закреплен перечень льгот для вышеуказанного круга лиц.

Важно, что нотариальные палаты регионов дополняют общефедеральные меры поддержки своими собственными инициативами. Как и все социально значимые проекты нотариата, инициатива с предоставлением льгот реализуется исключительно за счет средств нотариусов, без привлечения бюджетных денег.

Также спикер отметила, что в рамках подписанных соглашений о сотрудничестве с госфондом «Защитники Отечества» нотариусы ведут прием в отделениях фонда: бесплатно консультируют участников СВО и их семьи, помогают составлять различного рода документы и др. С 2023 года реализовывается инициатива, в рамках которой нотариусы выезжают и консультируют сотрудников оборонных предприятий, которые, как известно, работают круглосуточно.

Все больше граждан выбирают нотариальные сделки с недвижимостью

За прошедший год в России на 9% вырос суммарный спрос на нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Их общее количество превысило 922,6 млн. В частности, 656,6 тыс. сделок касалось отчуждения жилых и нежилых помещений, по сравнению с 2022 годом их стало больше на 10%. Среди регионов наибольшую динамику роста продемонстрировали Татарстан, Краснодарский край и Новосибирская область.

Сделок с землей со строениями и без них в прошлом году было свыше 266 тыс., что на 7% превышает результат 2022 года. Здесь динамичнее всего спрос увеличивался среди жителей Тюменской области, Пермского края и Татарстана. Также нотариусы фиксируют повышение интереса граждан к нотариальным договорам аренды. Их число в прошлом году увеличилось на 6%

Среди позитивных тенденций можно отметить тот факт, что россияне все реже оформляют доверенности на сделки с недвижимостью. В 2023 году таких документов стало на 13% меньше.

Раньше, когда нужно было совершить сделку в другом городе, а времени на поездку не было или стоимость дороги была слишком высокой, человеку приходилось выдавать доверенность представителю в том городе, где расположена недвижимость. Сейчас стороны, у которых нет возможности встретиться лично за одним столом, могут воспользоваться удобным дистанционным форматом нотариальной сделки. Каждый приходит к удобному для себя нотариусу, а те удостоверяют сделку по видеосвязи. Все проверки и гарантии безопасности сохраняются.

Также важно, что при нотариальной сделке — классической и дистанционной — нотариус самостоятельно направляет документы на регистрацию перехода права собственности в Росреестр. Причем срок регистрации прав по нотариальным договорам в прошлом году сократился до 6 часов.

В 2023 году россияне направили 218,7 млрд рублей на депозитные счета нотариусов для расчета по сделкам. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. На 82% вырос спрос на расчет по сделкам через депозит нотариуса в удаленном формате. Чаще всего публичный депозитный счет нотариуса используется, как раз когда речь идет о сделках с недвижимостью.

Развитие цифрового нотариата

Важной темой пресс-конференции стало развитие цифрового нотариата, которому этим летом исполнится уже 10 лет.

Мы разработали и создали эту уникальную систему целиком и полностью по нашей инициативе и на средства нотариата, и все последующее развитие цифровых технологий в нотариате и во многом — в целом в правовой сфере, основано на ней, — отметил Константин Корсик.

Надежность ЕИС нотариата подтверждается и тем, что в системе не было ни одной утечки информации и персональных данных. Это следствие ответственного подхода нотариата к созданию, обслуживанию информационной системы и работе с ней. ЕИС нотариата — это не только надежное хранилище для юридически значимых сведений, но и база для уникальных публичных реестров и сервисов, которыми активно пользуются граждане и предприниматели нашей страны.

За время существования четырех ключевых реестров и сервисов граждане обратились к ним почти 337 млн раз, — рассказал президент ФНП.

Сервисом проверки нотариальных доверенностей с момента запуска в 2017 году пользователи воспользовались 18 млн раз. Почти 287 тысяч раз граждане проверяли подлинность нотариальных документов по QR-коду, такая возможность появилась в 2018 году. К реестру наследственных дел с момента его запуска весной 2018 года россияне обращались 19 млн раз. А к помощи реестра уведомлений о залоге движимого имущества, созданного по поручению Президента РФ, за время его существования люди прибегали 299,6 млн раз.

Кроме того, на базе ЕИС нотариата организовано взаимодействие нотариата с государственными реестрами. Подробнее о них говорила член Правления ФНП Александра Игнатенко.

Участие нотариата в системе межведомственного взаимодействия повышает и скорость совершения нотариальных действий, и их безопасность, и уровень комфорта для граждан. Электронными партнерами нотариата являются Росреестр, ФНС, Банк России, Центральный каталог кредитных историй, Министерство внутренних дел, органы ЗАГС, ФССП, Пенсионный фонд и др.

Так, только в прошлом году нотариусы направили свыше 2,1 млн запросов к сервису розыска имущества в банках, 13,8 млн запросов в ЕГРН, 3,9 млн электронных запросов в ЗАГС, более 1,8 млн запросов в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, более 900 тыс. электронных запросов в Федеральную службу судебных приставов. Отдельно стоит подчеркнуть важность получения информации из МВД по поводу действительности или недействительности паспортов граждан, которые обращаются к нотариусам. В 2023 году нотариусы отправили 8,1 млн электронных запросов в МВД.

Благодаря развитию ЕИС стало возможным развитие комплексных цифровых проектов. Так, у жителей России появилась ещё одна, дополнительная возможность записи к нотариусу — через портал Госуслуг. Отдельное направление работы связано с машиночитаемыми доверенностями (МЧД). Осенью прошлого года стартовал новый этап по переходу бизнеса на работу с МЧД. В том числе подобные цифровые документы стали удостоверять нотариусы.

С сентября 2023 года и по сегодняшний день нотариусы удостоверили 5 000 МЧД. Уже с 1 сентября 2024 года применение машиночитаемых доверенностей станет для компаний обязательным, поэтому спрос на доверенности в таком формате продолжит активно расти. Эксперт отметила, что возможность применять машиночитаемые доверенности — важна в хозяйственном обороте, во взаимодействиях с государственными реестрами, такими как ЕГРЮЛ и Росреестр.

Также она подчеркнула важность интеграции ЕИС нотариата с Росреестром в части новых регионов. Это необходимо для того, чтобы эффективно совершать нотариальные действия, оказывать качественные услуги гражданам, которые на сегодняшний день там проживают и также обращаются к нотариусам для совершения необходимых нотариальных действий.

Константин Корсик рассказал, что нотариат занимается перспективными разработками облика нотариата будущего. Прежде всего, речь идет о концептуальной возможности применения искусственного интеллекта. По словам главы нотариата, здесь важно в погоне за технологичностью не переступить ту грань, когда вся система безопасности и защиты, которую дает нотариальное удостоверение, может в одночасье обрушиться.

Никакой алгоритм сегодня не справится с проверкой соответствия воли и волеизъявления. Даже в части дистанционного установления личности и общения — посмотрите, насколько сегодня искусственный интеллект научился дистанционно подделывать и голос, и внешность. Как мы можем гарантировать удаленно, что это действует настоящий заявитель, а не фейк?, — отмечает он.

При этом нотариату, безусловно, необходимо использовать и развивать искусственный интеллект в повседневной работе. Так, на машинный интеллект можно переложить ряд рутинных задач — начиная от обработки массивов данных, первичного анализа, и до взаимодействия с государственными реестрами, подготовки проектов документов. Это позволит еще больше ускорить совершение нотариальных действий, повысить точность и детальность правовой экспертизы, а нотариусу позволит еще больше сфокусироваться на своей главной задаче.

Дистанционный и удаленный формат

Количество нотариальных действий в онлайн-формате в 2023 году выросло в 5,5 раз по сравнению с предыдущим годом и превысило 859 тыс. В первом квартале 2024 рост продолжается — совершено уже свыше 250 тыс. удаленных нотариальных действий, что в 1,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего на сегодняшний день доступно 13 нотариальных действий онлайн. Люди выбирают удаленный режим, чтобы получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, вернуть посредством исполнительной надписи то, что им задолжали, воспользоваться депозитом нотариуса для исполнения обязательств.

Также не выходя из дома можно зафиксировать доказательства в интернете, получить удостоверение верности перевода, передать электронный документ нотариусу на хранение или же через нотариуса направить его другому физическому или юридическому лицу и т. д. В 2023 году в списке удаленных нотариальных действий появилось еще одно — удостоверение факта наличия сведений в ЕГРН.

Нотариусы подчеркивают: удаленно можно проводить только действия, которые не требуют проверки реальной воли обратившегося и которые не могут нарушить чьи-то права, причинить реальный ущерб.

При этом дистанционное удостоверение применимо к любому типу сделок и соглашений, поскольку в данном случае стороны не встречаются лично, но каждый идет к удобному для себя нотариусу. Сохраняются все этапы проверок и все гарантии безопасности. В 2023 году продолжился рост «нотариальной дистанционки»: таких сделок стало в 2,2 раза больше, чем было годом ранее. Такая же динамика наблюдалась по итогам первого квартала 2024 года: количество нотариальных дистанционных сделок к аналогичному периоду 2023-го выросло в 1,8 раза.

Россияне заключают все больше договоров и соглашений в брачно-семейной сфере

Более 173 тыс. пар обратились к нотариусам за решением имущественных и финансовых вопросов в 2023 году, это на 6% больше, чем годом ранее. Топ-5 регионов по этому показателю: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Татарстан. Дистанционный формат нотариального удостоверения применяется и в этой сфере. Например, бывшие супруги подписывают документы, не встречаясь в одном кабинете.

В 2023 году нотариусы удостоверили 119,4 тыс. брачных договоров, что на 11% больше, чем было в 2022-м. Самая высокая динамика роста отмечалась в Крыму, Смоленской и Калининградской областях. В первом квартале 2024 года их уже почти 23 тыс., что несколько превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Растет и число удостоверенных соглашений о разделе имущества, приобретенного в браке. В 2023 году их количество увеличилось на 15% и составило 24,8 тыс. В первом квартале 2024 года число таких соглашений было 5,3 тыс., что на 8% больше, чем за первых три месяца прошлого года.

За 2023 год нотариусы удостоверили более 1,8 млн согласий супругов на сделки, что на 28% превышает итог 2022 года. Нотариальное согласие супруга необходимо, например, при заключении вторым супругом сделки по распоряжению общим имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации. Например, продажа квартиры, земельного участка или дачи. Также речь может идти о дарении недвижимости, передачи в залог, мене, долгосрочной аренде или ренте.

Корпоративная сфера

Что касается корпоративной сферы, в 2023 году нотариусами удостоверено 223 тыс. решений органов управления и участников юрлиц, 12,9 тыс. договоров залога долей в уставном капитале ООО, 129 тыс. договоров отчуждения долей в уставном капитале, 52,2 тыс. заявлений о выходе участника из ООО.

Удостоверение сделок между юрлицами и решений внутри компаний снижает риски судебных оспариваний, помогает собственникам защитить свои интересы и бизнес. Поэтому особенно актуальны рассматриваемые сейчас в Госдуме законопроекты, касающиеся корпоративной сферы. В частности, это важная задача по установлению нотариальной формы смены генерального директора, которая должна пресечь многочисленные случаи мошенничества в этой области. А также введение дистанционного удостоверения решений собраний участников ООО.

Компании и индивидуальные предприниматели также пользуются цифровыми сервисами нотариата. Помимо упомянутого уже дистанционного удостоверения сделок, речь идет, например, об электронной подаче заявлений на госрегистрацию через нотариуса. В 2023 году нотариусы удостоверили 578 тыс. подписей на заявлениях юрлиц и ИП для ФНС.

Выявление выморочного имущества и расширение компетенций нотариусов

Отдельной темой этого года стала работа в части выявления выморочного имущества и его передачи в государственную казну. После смерти человека его имущество получают наследники. Если же человек проживал один, не сделал завещания и по закону у него нет наследников, оставшееся после него имущество становится выморочным и передается государству.

Только в Москве ежегодно оформляется в собственность города порядка 500 квартир выморочного имущества. Помимо недвижимости, в этот разряд попадают и денежные средства на счетах, и движимое имущество одиноких умерших граждан. Нотариусы проявляют инициативу в розыске такого имущества и оформлении выморочных денежных средств в пользу Российской Федерации. В 2022 году только в Москве размер таких средств составил 20 млн рублей, в 2023 — в полтора раза больше. Сейчас, по данным Московской городской нотариальной палаты, в пользу казны подготовлено к оформлению около180 млн рублей.

В своем выступлении президент ФНП отметил и ряд других принципиально важных инициатив, предусматривающих расширение компетенции нотариуса, которые сейчас находятся на рассмотрении законодателя. Среди них — законопроект о введении обязательной нотариальной формы договоров дарения недвижимости между гражданами, которые не являются родственниками.

Также важным является законопроект, который предусматривает обязанность нотариуса при ведении наследственных дел проводить проверку подлинности представленных документов о родстве между наследодателем и наследниками путем получения информации из ЗАГС.

Нотариальное сообщество поддерживает и неоднократно направляло соответствующие предложения для законопроекта об обязанности нотариуса запрашивать информацию из бюро кредитных историй о долгах наследодателя при открытии наследственного дела и информировать об этом наследника. Равно как и законопроект, предусматривающий проверку действительности документа, выданного кредитной организацией, и представленного для совершения нотариального действия.

Кроме того, на пресс-конференции глава ФНП отметил, что уже запущено в эксплуатацию мобильное приложение «Нотариат.РФ», где в одном месте собраны такие удобные опции, как поиск нотариуса, запись к нему, доступ ко всем публичным реестрам и сервисам нотариата, проверка документа по QR-коду и другое.

источник: Федеральная нотариальная палата