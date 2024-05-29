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Глава анонсировал Межрегиональный форум «Мой бизнес. Новые связи»

Глава Крыма анонсировал Межрегиональный форум «Мой бизнес. Новые связи»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:42 29.05.2024

21 и 22 июня в Алуште пройдет Межрегиональный форум «Мой бизнес. Новые связи». По словам Главы РК Сергея Аксёнова, это важное событие общественной и экономической повестки.

Форум будет интересен для представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, для тех, кто еще только планирует открыть свое дело. Это отличная возможность установить и укрепить связи между предпринимателями разных регионов России, обменяться опытом, определить новые направления сотрудничества и развития.

Форум организован Центром «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Правительства республики в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал наш Президент, — рассказал Аксёнов.

Регистрация на форум открыта по ссылке.

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