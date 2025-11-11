Глава Крыма доложил Президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в Республике Крым

«В. Путин: Добрый день, Сергей Валерьевич!

Начнем с социально-экономического положения.

С. Аксёнов: Экономика, несмотря на внешние факторы воздействия, все равно рост демонстрирует, налоговые и неналоговые доходы в бюджет Республики Крым, рост по отношению к прошлому году, несмотря на все негативные факторы внешнего воздействия.

Основные моменты: это драйвер ФЦП и национальные проекты. По национальным проектам: [реализуется] 12 национальных и 42 региональных проекта. Крупных объектов в рамках национальных проектов – до 200, капитальным ремонтом проходят по всем системам – здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство.

При этом самое крупное, все, что касается объектов мусоропереработки, – полностью федеральное финансирование. Три экотехнопарка будут введены в Крыму в эксплуатацию – основная проблема – накопление мусора за предыдущие годы: один – в этом году, один – в 2026-м и один – в 2027 году. Общая мощность – 860 тысяч тонн. Полностью при поддержке Правительства. Это Ваше поручение непосредственно.

В. Путин: Очень рад, что идет эта работа.

С. Аксёнов: Двигаемся. Позволит переработать в том числе и накопленный мусор.

По федеральной целевой программе у нас [заложено] 68 миллиардов рублей на этот год, 36 вводных объектов, из которых самые крупные объекты – это три новые школы. Одна в Евпатории, одна в Феодосии и одна в Симферопольском районе, в Укромном. То есть вводятся большие школы, в целом на 1800 мест все три школы, четыре детских сада на 620 мест, объекты инфраструктуры, берегоукрепление, опять же капитальные ремонты берегоукрепительных сооружений.

Что касается курортной сферы, 6 миллионов туристов уже посетило Республику Крым, 16 процентов рост по отношению к прошлому году. С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет, по итогам курортного сезона, мы видим, это на 2 миллиарда [рублей] больше, чем в прошлом году, на 2 миллиарда 200 тысяч.

Все это совокупно влияет на то, что идет рост субъектов малого и среднего предпринимательства. В целом объем средств, которые поступают от субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте составляет 35 процентов, тоже значительная часть. У нас 284 тысячи субъектов МСП на сегодняшний день зарегистрировано, по сравнению с 2016 годом – их было всего 82.

Этому способствует режим свободной экономической зоны: у нас зарегистрировано 1280 агентов в свободной экономической зоне и общий объем инвестиций уже больше 280 миллиардов рублей. Создано больше 12 тысяч рабочих мест только в рамках этих проектов.

Благодаря Вашей поддержке двигаемся по направлению строительства. В целом построено где-то около 1 миллиона 250 тысяч квадратных метров в 2024 году и в этом выйдем на те же параметры.

В. Путин: Это хорошие показатели.

С. Аксёнов: Хорошие. Отстаем, правда, от среднероссийских: в среднем у нас обеспеченность на одного человека жилой площадью – 21 метр, по России в среднем – 29,4.

В. Путин: Темпы хорошие.

С. Аксёнов: Догоняем. Крым стартовал с нулевой точки и по этим программам, которые благодаря Вашей поддержке были приняты, везде стартуем.

Все это вместе позволяет, в первую очередь, конечно, обеспечить… Даже останавливаться в деталях не буду, очень большое количество проектов реализуется по Вашему поручению.

Спасибо правительству Москвы, Сергею Семеновичу Собянину, тоже Вы давали поручение оказывать Крыму поддержку, и до 53 миллиардов рублей уже выделено за эти годы непосредственно правительством Москвы. Сергей Семенович – спасибо ему – принял решение еще по 3 миллиарда на три следующие года выделить нам, то есть дополнительно это тоже будет: объекты здравоохранения, непосредственно придомовые территории, общественные территории, обновление общественного транспорта. Все это вместе позволяет в том числе обеспечить участников СВО мерами поддержки.

В. Путин: А дороги?

С. Аксёнов: Владимир Владимирович, сейчас доля [дорог, доведенных] до нормативного состояния – 48 процентов. Когда даже Антон Германович Силуанов приезжал, я помню, он Вам докладывал и по дорогам Крыма, все приезжают, особенно те, кто не был в Крыму уже больше пяти лет, и видят колоссальную разницу.

Вечером зачастую невозможно рельеф местности узнать, потому что Крым действительно изменился кардинально, а те, кто не был десять лет, вообще не понимают, куда попали. Изменения колоссальные, планируем к 2030 году довести до 60 процентов уровень [дорог] в нормативном состоянии.

Сейчас уделяем основное внимание улично-дорожной сети в муниципальных образованиях, то, что возле людей находится. Уже благодаря Вашему решению основные трассы соединили. Джанкойскую трассу ремонтируем, передали ее непосредственно уже в собственность федеральную Росавтодору, и уже начали ремонт. Это основная трасса, которая связывает нас с историческими регионами, которые вернулись в 2022 году.

В целом все это позволяет обеспечить участников СВО всеми мерами поддержки, 28 мер поддержки региональных. И могу сказать, что помощь участникам СВО – это мое личное дело непосредственно.

В. Путин: Я знаю.

С. Аксёнов: У меня двое ребят, для которых я являюсь наставником, Герои России. По программе «Время героев», у нас это крымская региональная программа «Герои Крыма», на участие в конкурсе подано более 900 заявок. По итогам общественным советом выбрано 57 победителей, за всеми сейчас закреплены вице-премьеры Правительства, министры и руководители муниципалитетов. Прямо персонально за каждым человеком, за каждым бойцом, который вернулся с фронта и заслуживает уважения.

Вы правильно сказали, что это элита страны, поэтому Ваши поручения в этой части выполняются. Сам рассматриваю все обращения, поступающие от участников СВО.

По школам догоняем программу с Правительством. У нас около 21 тысячи ребят во вторую смену учатся. Есть понимание, как построить до 2030 года шесть новых школ.

По инфраструктурным объектам сегодня реализуем ряд проектов и получили более 7 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов по Вашему поручению Правительство Российской Федерации выдает. Благодаря этому и строительные объекты двигаются, объем строительства растет у нас ежегодно.

По сельскому хозяйству. Недостаток воды – понятно, компенсируем сейчас тоже мероприятиями. По Вашему поручению в нацпроекты были включены два водохранилища – в Алуште и в Ялте – для обеспечения курортных городов, 22 миллиарда рублей. Деньги выделены Правительством, по Вашему поручению будут реализованы, в течение двух лет полностью закроем эту проблему.

В. Путин: Школы, надеюсь, строите уже по новым нашим общероссийским стандартам?

С. Аксёнов: Последняя школа уже соответствует. Я даже не знаю, может быть, это стандарты такие, когда люди приходят… Я сам, когда приезжал на открытие школы на 480 мест в Исмаил-Бей, в Евпатории, у людей только восхищение, у ребят хорошее настроение. Суперсовременная школа, мы таких не видели в советское время. Поэтому движение вперед есть.

Разрабатываем проект совместно с Германом Оскаровичем [Грефом] по кампусу, строительству школы XXI века, с Министерством образования, Дмитрий Николаевич Чернышенко патронирует ситуацию, Марат Шакирзянович [Хуснуллин] ФЦП помогает реализовывать. То есть мы единой командой двигаемся вперед.

Владимир Владимирович, Крым с Вами и Крым за Вас, мы Вас не подведем.

В. Путин: Не сомневаюсь.

С. Аксёнов: Готовы к любым ситуациям, к развитию. Не все, я говорю, всегда получается, не все идеально, не все гладко, Владимир Владимирович.

В. Путин: Есть и острые вопросы, сейчас поговорим об этом. Спасибо.

С. Аксёнов: Спасибо Вам».

