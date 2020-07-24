Глава Крыма и губернатор Владимирской области обсудили сотрудничество между регионами

Делегация Владимирской области находится с рабочим визитом в Республике Крым.

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл встречу с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным. Региональные лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы укрепления взаимоотношений между регионами.

Между нашими субъектами давно выстроены тесные товарищеские и деловые взаимоотношения, и сейчас мы возобновляем активную работу, которая предшествовала периоду самоизоляции из-за новой коронавирусной инфекции, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов отметил, что в настоящее время Республика Крым и Владимирская область реализуют ряд соглашений в экономической, социальной и культурной сферах. Глава республики подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом, и добавил, что уже в ближайшее время по всем направлениям сотрудничества будут проведены рабочие встречи.

В свою очередь, Владимир Сипягин сообщил, что планируется «инвентаризация» ранее действовавших документов по сотрудничеству с Крымом.

Мы проведем анализ с выработкой предложений по их пролонгации, актуализации либо усовершенствованию с целью поиска возможностей расширения сотрудничества с Крымом в связи со строительством крымского моста и ростом инвестиционной активности в республике в последние годы, — заявил губернатор Владимирской области.

Сергей Аксёнов поблагодарил губернатора Владимира Сипягина и его коллег за поддержку и системную работу.