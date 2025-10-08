Глава Крыма: «На сегодня у нас сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев — 6,5 тысячи»

Крым уверенно двигается в этом направлении вперед. На сегодня у нас сформировано 380 юнармейских отрядов, а число юнармейцев достигает 6,5 тысячи. Движение в республике обеспечено в полном объеме финансовыми средствами и материальной базой. Вместе с тем нужно продолжать работать над привлечением ребят в ряды «Юнармии», отвлекать их от интернета и направлять энергию в правильное русло. Наша молодежь прошла испытание Крымской весной и сохраняет в себе этот дух, нужно только подтолкнуть их, помочь определиться в жизни. Уверен, при должном внимании с нашей стороны нам это удастся, – сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов акцентировал важность практической составляющей в обучении юнармейцев.

Нужно отдавать предпочтение практике, чтобы в будущем юнармейцы могли эффективно применять полученные знания. При этом мы должны помнить о том, что «Юнармия» не просто досуг, а образ жизни. То есть ребята выбирают свой жизненный путь еще будучи школьниками. Поэтому, конечно, юнармейцам должны полагаться определенные льготы при поступлении в вузы военной или правоохранительной направленности, – считает Глава республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил Владислава Головина за плодотворное сотрудничество и выразил уверенность, что совместными усилиями все военно-патриотические проекты будут успешно реализованы.

В свою очередь, Владислав Головин высоко оценил деятельность «Юнармии» в Крыму, отметив заинтересованность юных крымчан. Герой России поблагодарил Правительство РК за поддержку движения и большое внимание, которое уделяется в республике вопросам развития и воспитания молодежи.

В ходе мероприятия с докладами о работе «Юнармии» на территории республики выступили министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко, другие.

Кроме того, состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».

Документ определяет разные направления партнерства: от внедрения новых методов патриотического воспитания до проведения крупных проектов и мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, развитие физической культуры, военно-прикладных и иных видов спорта среди молодежи.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым