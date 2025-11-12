Глава Крыма обсудил с Чингизом Якубовым итоги заседания Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям

Чингиз Якубов проинформировал Сергея Аксёнова об итогах заседания Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, которое состоялось 5 ноября под председательством Главы государства и было приурочено ко Дню народного единства.

Помимо прочего, участники заседания обсудили результаты реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года, а также определили основные направления новой редакции документа, рассчитанного на период до 2036 года. Ключевыми принципами остаются единство многонационального народа России при сохранении этнокультурного и языкового многообразия и укрепление общероссийской гражданской идентичности и самосознания. Также Президент Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026-й Годом единства народов России.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, сохранение и бережное отношение к языкам, традициям и культурам всех народов, проживающих в российском Крыму, является одним из приоритетов деятельности органов власти, общественников, религиозных деятелей. В республике учреждены и успешно действуют Государственный комитет по делам межнациональных отношений РК, Межконфессиональный совет Крыма «Мир – дар Божий», Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе Республики Крым, другие организации, которые вносят свой вклад в укрепление межрелигиозного и межнационального согласия и мира.

Сергей Аксёнов добавил, что работа по данному направлению будет продолжена. Только общими усилиями можно обеспечить мир и процветание для будущих поколений крымчан.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым